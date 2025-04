La DGT estudiará con la Junta cómo reducir los accidentes en la carretera de Granada donde murió el niño

El lunes un niño de sólo cuatro años fallecía en un accidente de tráfico en la A-395, en concreto en el tramo que hay ... entre la autovía y Sierra Nevada. Fue el noveno siniestro registrado en estos cuatro kilómetros de carretera desde enero de este año. La cifra ya supera los que se produjeron en todo el 2024. Y por eso desde la Dirección General de Tráfico en Granada están preocupados. El director provincial, Juan Diego Ramírez, indicó en declaraciones a IDEAL que están viendo opciones para reducir la accidentabilidad en esta parte de la vía. Para ello trabajarán conjuntamente con la administración titular, que en este caso es la Junta de Andalucía.

Ramírez precisó que en lo que va de año se han registrado nueve accidentes y en seis de ellos ha habido víctimas de diversa consideración. En concreto, un fallecido, el pequeño que perdió la vida este lunes; tres heridos graves, dos de ellos también los de ese accidente; y otros nueve heridos leves. Ante esta situación, Ramírez reconoció que están preocupados y por eso se han puesto a trabajar en ello.

Por un lado, se están estudiando los motivos que provocaron estos accidentes. Velocidad inadecuada, incumplimiento de las señales, despistes... Son varios. Por otro, afirmó que será necesario estudiar y hablar con el titular de la vía para ver de qué manera se puede reducir la siniestralidad. Además, aumentarán la presencia de efectivos de seguridad para recordar a los usuarios el riesgo.

El responsable de la DGTen Granada explicó que no se puede considerar el tramo como 'punto negro' propiamente dicho. Es más, afirmó que en la provincia de Granada no existe ningún tramo que cumpla lo que para la DGTse considera 'punto negro', que se aquel trozo de carretera en el que durante un año se hayan detectado tres o más accidentes con víctimas con una separación máxima entre uno y otro de 100 metros. Lo que sí hay son tramos de alta concentración de accidentes y esta zona de la A-395 está siendo una de ellas este año. En 2024, la situación fue distinta, no sólo hubo menos siniestros, sino que sólo se produjo uno con víctima.

Cabe recordar que, tal y como publicó ayer IDEAL, Pinos Genil y Cenes de la Vega reclamaron más seguridad en este punto de la carretera de la Sierra. Tanto los vecinos como los ayuntamientos exigen a las administraciones mejoras para evitar tragedias como la que se produjo esta semana. De hecho, desde el consistorio de Pinos Genil, de donde era la víctima, afirmaron que reclamarían a Junta y DGTque actúen, algo que según lo dicho ayer desde la Dirección General de Tráfico ya está en marcha.