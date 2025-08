La DGT activa el radar de tramo de Circunvalación y enviará cartas informativas a los infractores Durante este primer mes no habrá sanciones para los que se salten el límite de velocidad, pero se les advertirá de las consecuencias posteriores

Rebeca Alcántara Granada Martes, 5 de agosto 2025, 23:41 Comenta Compartir

Casi un año después de su instalación, el primer radar de tramo de Granada ya está en marcha. Los conductores que pasan por la Circunvalación desde la salida de La Chana hacia la avenida de Andalucía, en sentido decreciente, ya veían desde septiembre del año pasado el cartel que advertía de este sistema de control de velocidad. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto en funcionamiento después de meses de prueba. No obstante, desde la DGT explicaron ayer a IDEAL que durante este primer mes de funcionamiento no habrá sanciones, sino que se avisará a los conductores de cuáles pueden ser las consecuencas.

Tráfico enviará comunicaciones informativas a los infractores advirtiéndoles de qué multa conllevará el exceso de velocidad hasta septiembre. Llegados ese momento, el que no cumpla, se enfrentará a las consecuencias económicas derivadas. Cabe señalar que en esta vía el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora desde el año 2020.

Los 32 nuevos radares en España

Este es uno de los 32 radares que Tráfico ha puesto a funcionar en las últimas semanas. El objetivo es reducir el número de siniestros mortales y también de heridos graves, ya que desde la DGTapuntan que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir y más graves serán las lesiones producidas.

Estos nuevos cinemómetros, 7 fijos y 25 de tramo, están ubicados en carreteras de Extremadura, Castilla y León, Madrid, Canarias, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana,

Este radar de tramo se encuentra entre los kilómetros 10 y 12 de la GR-30 y es el primero de este tipo que se ha colocado en la provincia. El director provincial de la DGT, Juan Diego Ramírez, explicó, hace unos meses, en una entrevista a IDEAL que este tipo de sistemas necesitan de un periodo de pruebas más largo que los radares convencionales, precisamente por el funcionamiento del sistema. Precisó, asimismo, que hay que tener en cuenta que en la GR-30 hay una gran intensidad de tráfico, algo que también influye en este trabajo.

En aquel momento, Ramírez ya aseguró que en cuanto estuviese en funcionamiento se informaría a los ciudadanos, tal y como se va a hacer, porque afirmó que la intención es que los conductores sepan que ya está en marcha y respeten el límite de velocidad en un tramo en el que se dan muchos alcances.

Sobre la posibilidad de que en el futuro se instale algún otro radar de este tipo, el director provincial dijo que en Granada, en un futuro, podría ser interesante tener un segundo sistema de control de tramo en la A-92. En concreto, en el tramo que hay desde el límite de la provincia de Málaga hasta Granada capital, porque hay varios kilómetros en los que hay mucha accidentabilidad por velocidad inadecuada.

Asimismo, el responsable de la DGT consideró que quizás también podría ser interesante colocar otro sistema de control de tramo alguno en otros puntos de la Circunvalación. A la hora de decidir dónde es interesante instalar uno de estos radares, se analiza el nivel de siniestralidad en relación con una velocidad inadecuada.