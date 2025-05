La DGT activa un plan para que haya más examinadores y se evite el tapón del verano

Hace casi tres meses, cuando Juan Diego Ramírez se puso al frente de la Dirección General de Tráfico en Granada, uno de sus objetivos era ... trabajar mano a mano con las autoescuelas para solventar, en la medida de lo posible, los problemas que hay en la provincia. Entonces dijo que quería poner en marcha un plan de choque. Y los efectos empiezan a notarse. Este verano la mitad de la plantilla estará operativa todos los días excepto los nueve que no habrá exámenes. El presidente de la asociación provincial de autoescuelas, José Blas Valero, afirmó que con el personal que estará disponible este año serán capaces de evitar que se genere otro tapón de alumnos esperando.

El director provincial de la DGT indicó que son conscientes de que la demanda siempre se incrementa en esta época y por esto han puesto en marcha medidas para tratar de frenar las consecuencias. Ramírez consideró que la plantilla de examinadores está dimensionada para las necesidades de la provincia, aunque reconoció que tienen tres vacantes sin cubrir por el momento.

El responsable de Tráfico en Granada explicó que la dificultad reside en que la demanda crece justo en los meses en los que los funcionarios tienen periodos vacacionales y es difícil ajustar el incremento de las peticiones para examinarse, con el derecho a disfrutar de días libres por parte de los examinadores.

No obstante, Ramírez aseguró que este año han conseguido hacer reajuste para lograr que durante todo el verano esté disponible al menos la mitad de la plantilla. Es decir, habrá entre nueve y diez personas haciendo pruebas de conducción en julio y agosto.

Otra de las medidas que se ha adoptado el reducir el número de días de parón. En 2025 sólo se dejarán de hacer exámenes, tanto teóricos como prácticos, nueve días laborables, del 4 al 15 de agosto, es decir, las dos primeras semanas. Con estas medidas, esperan que no se produzca un incremento de las listas de espera. Aunque dijo que no pueden garantizar que todos los alumnos vayan a examinarse justo en el momento en el que quieren.

Ramírez recalcó que mantiene conversaciones prácticamente diarias con los representantes de las autoescuelas para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades.

En la misma línea se pronunció José Blas Valero que dijo que tienen «muy buenas vibraciones» con este plan de choque. Aseguró que el «atasco» se está reduciendo poco a poco y dijo que si siguen en esta línea, después de verano las esperas se habrán terminado.

A final de marzo, Valero ya indicó que la cifra de personas pendiente de pruebas ya bajaba de los 6.000, en torno a un millar menos que en meses anteriores. Ahora, aunque no dio una cifra concreta, sí aseguro que es más baja. «Están tratando de dar soluciones y lo estamos notando», aseveró.

Eso sí, desde la asociación continúan pensando que el equipo de examinadores tendría que ser más amplio para la demanda granadina. En eso no coinciden con el director provincial. El presidente de la entidad dijo que la cifra idea sería de 25, aunque valoró el esfuerzo que se está haciendo desde la DGT granadina. «Parece que se van a incorporar un par más, aunque hasta que no estén no lo tendremos claro», afirmó.

El director de Tráfico reiteró que está optimizando los recursos al máximo y que el trabajo conjunto está sirviendo para que todos los examinadores disponibles estén realizando pruebas.

En verano, son muchos los jóvenes que aprovechan las vacaciones estudiantiles para tratar de sacarse el carné de conducir. Eso incrementa mucho el trabajo en las autoescuelas. Todos quieren examinarse antes de volver a clase. Pero no siempre es posible. Aún así, este año, tanto la DGTcomo los empresarios del sector esperan que la situación sea mejor. Habrá que analizarlo de nuevo en septiembre.