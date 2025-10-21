Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Plaza Nueva, donde intentó ser detenido y, a la derecha, el ladrón del Albaicín. IDEAL

Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Un policía local resultó herido en el arresto del supuesto delincuente al que se le atribuyen una quincena de delitos

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 00:31

Comenta

Se trata de un antiguo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo buscaban desde hacía tiempo, pero era bastante escurridizo. Actuaba al descuido ... y cambiaba de lugar de residencia con frecuencia. La Policía Local de Granada ha conseguido detener al presunto responsable de más de una quincena de robos en viviendas, locales y negocios del Albaicín. Su área de actuación era el barrio con vistas a la Alhambra. Y su 'modus operandi' estaba especializado en la escalada de fachadas para acceder a su objetivo por ventanas o puertas abiertas o que podía forzar, aunque aprovechaba cualquier oportunidad para hacer de las suyas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  5. 5

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  6. 6 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  7. 7 La UGR niega haber autorizado un acto de Vito Quiles en la facultad de Derecho
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 Roba la ropa de una casa, se la pone para robar en otra, se lleva una bici y lo sorprenden montado en ella
  10. 10

    Ángel Ibarra se retira: «Hemos conseguido que Granada acoja el acelerador con interés y con cariño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva