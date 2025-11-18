Detienen a un joven por grafitear la muralla zirí

La Policía Local de Granada ha detenido a un joven por grafitear la muralla zirí y otros ocho puntos del distrito Albaicín por atentar contra ... un delito de patrimonio. Fue el Informe Pericial Caligráfico del perito judicial de la Policía Local lo que determinó la autoría y responsabilidad de los hechos. Este individuo fue ya investigado en el año 2023 por la Policía Local de Málaga por idénticas circunstancias.

El Servicio Técnico de Investigación de la Policía Local de Granada inició abrió diligencias por la sucesión de pintadas en distintos puntos del distrito Albaicín el pasado mes de abril. En total, son nueve los inmuebles con el mismo estilo y trazo.

El sujeto fue localizado tras la colaboración entre las policías locales de Granada y Málaga. El arrestado fue puesto a disposición judicial y en estos momentos está en libertad a la espera de que se celebre el juicio.