Grafiti sobre la muralla zirí IDEAL

Detienen a un joven por grafitear la muralla zirí

La Policía Local de Granada conoció la autoría a través del análisis de la caligrafía del individuo, que pintó también otros ocho puntos del Albaicín

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

La Policía Local de Granada ha detenido a un joven por grafitear la muralla zirí y otros ocho puntos del distrito Albaicín por atentar contra ... un delito de patrimonio. Fue el Informe Pericial Caligráfico del perito judicial de la Policía Local lo que determinó la autoría y responsabilidad de los hechos. Este individuo fue ya investigado en el año 2023 por la Policía Local de Málaga por idénticas circunstancias.

