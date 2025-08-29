Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Detenido un hombre por apuñalar a su compañero de piso Ideal
Pelea en Granada

Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura

La víctima, que requirió 5 puntos de sutura por una herida causada en el pecho con arma blanca, fue posteriormente también detenida al tener una requisitoria por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada

C. L.

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:05

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del martes a un varón de 45 años como presunto autor de un delito de lesiones causadas a su compañero de piso de 51 años. Ambas personas habrían comenzado una discusión en plena calle que se prolongó en el hogar que comparten, donde finalmente, el agresor habría sacado una navaja clavándola en el pecho a la víctima. Los dos han resultado detenidos, ya que el agredido era objeto de una requisitoria judicial. Ambos varones han pasado ya disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron en la madrugada del pasado martes, cuando la Sala CIMACC 091 recibió una llamada donde una joven manifestaba que había encontrado en una concurrida plaza de Granada a un hombre sangrando por el pecho abundantemente.

Al llegar la patrulla policial al lugar, observaron a un varón de origen senegalés con una herida sangrante manifestando fuerte dolor en el pecho. Esta persona, señaló al agresor, el cual se encontraba a escasos metros de lugar, llevando a cabo los agentes su identificación y comenzando a recabar la información de lo sucedido.

Según las investigaciones llevadas a cabo por los policías, la discusión se había iniciado en torno a la 1 de la mañana, cuando ambas personas se encontraron en plena calle. Un par de horas después, ambos volvieron a coincidir en el domicilio que comparten. Allí se reinició la discusión y el agresor sacó una navaja del bolsillo de su pantalón hiriendo en el pecho a la víctima.

La víctima fue trasladada al hospital, donde fue asistida y recibió 5 puntos de sutura a causa del corte sangrante en el pecho, por lo que se llevó a cabo la detención del agresor por un delito de lesiones. No se encontró el arma causante de las mismas.

El detenido es un varón de nacionalidad marroquí de 45 años con cerca de una decena de antecedentes policiales.

Por su parte, el agredido, de 51 años de edad, una vez asistido de las lesiones en el hospital, fue también detenido por Policía Nacional, dado que le constaba activa una requisitoria por parte del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada.

Ambos varones han pasado ya disposición de la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  3. 3

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  4. 4 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  5. 5

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  6. 6 King África aplaza su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  7. 7

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  8. 8

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  9. 9

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  10. 10

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura

Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura