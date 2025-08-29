Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura

C. L. Viernes, 29 de agosto 2025, 13:05 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del martes a un varón de 45 años como presunto autor de un delito de lesiones causadas a su compañero de piso de 51 años. Ambas personas habrían comenzado una discusión en plena calle que se prolongó en el hogar que comparten, donde finalmente, el agresor habría sacado una navaja clavándola en el pecho a la víctima. Los dos han resultado detenidos, ya que el agredido era objeto de una requisitoria judicial. Ambos varones han pasado ya disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron en la madrugada del pasado martes, cuando la Sala CIMACC 091 recibió una llamada donde una joven manifestaba que había encontrado en una concurrida plaza de Granada a un hombre sangrando por el pecho abundantemente.

Al llegar la patrulla policial al lugar, observaron a un varón de origen senegalés con una herida sangrante manifestando fuerte dolor en el pecho. Esta persona, señaló al agresor, el cual se encontraba a escasos metros de lugar, llevando a cabo los agentes su identificación y comenzando a recabar la información de lo sucedido.

Según las investigaciones llevadas a cabo por los policías, la discusión se había iniciado en torno a la 1 de la mañana, cuando ambas personas se encontraron en plena calle. Un par de horas después, ambos volvieron a coincidir en el domicilio que comparten. Allí se reinició la discusión y el agresor sacó una navaja del bolsillo de su pantalón hiriendo en el pecho a la víctima.

La víctima fue trasladada al hospital, donde fue asistida y recibió 5 puntos de sutura a causa del corte sangrante en el pecho, por lo que se llevó a cabo la detención del agresor por un delito de lesiones. No se encontró el arma causante de las mismas.

El detenido es un varón de nacionalidad marroquí de 45 años con cerca de una decena de antecedentes policiales.

Por su parte, el agredido, de 51 años de edad, una vez asistido de las lesiones en el hospital, fue también detenido por Policía Nacional, dado que le constaba activa una requisitoria por parte del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada.

Ambos varones han pasado ya disposición de la autoridad judicial.