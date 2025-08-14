Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Objetos usados para los atracos y parte del botín Ideal
Operación Misso

Detenidos tres violentos atracadores que asaltaban salones de juego de Granada y Sevilla armados

En los registros se encontró parte del botín robado, dos pistolas detonadoras, varias armas blancas catalogadas como prohibidas y sprays de pimienta

C. L.

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:41

La Policía Nacional ha detenido en el marco de la Operación Misso, a tres peligrosos atracadores los cuales perpetraron varios robos con violencia e intimidación ... en salones de juego de distintas localidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  2. 2

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  5. 5

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  6. 6

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  7. 7

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  8. 8 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  9. 9 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  10. 10 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenidos tres violentos atracadores que asaltaban salones de juego de Granada y Sevilla armados

Detenidos tres violentos atracadores que asaltaban salones de juego de Granada y Sevilla armados