Detenido por rallar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre español de 44 años como presunto autor de un delito de daños a una gran ... cantidad de vehículos estacionados en una de las principales avenidas del Barrio de Albayda.

Cuando la patrulla policial, avisada por varios testigos, acudió al lugar de los hechos, pudo identificar a esta persona que entre sus pertenencias portaba una piedra que presumiblemente fue la utilizada para dañar los vehículos. Estos turismos presentaban en su mayoría ralladuras y abolladuras en cualquier parte de la carrocería. El detenido no había seleccionado los vehículos por ningún criterio ni tampoco los daños que le iba a ocasionar al mismo. Dos días después de su detención este varón ha pasado a disposición judicial, donde se ha decretado su puesta en libertado con cargos.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana el pasado 5 de agosto, cuando este hombre, haciendo uso de una piedra con aristas y puntas, comenzó a realizar daños a vehículos estacionados en una de las avenidas más importantes del Barrio de Albayda, cerca de la Jefatura Superior de Policía.

A la llegada del indicativo policial, los agentes fueron requeridos por dos testigos y recogieron toda la información sobre los hechos ocurridos, localizando a pocos metros de la zona al presunto responsable. Al observar los vehículos estacionados en la zona, los policías localizaron casi una veintena de turismos con daños de diferentes categorías y cuantía. Arañazos ligeros, algunos más grandes, abolladuras, y otra sería de desperfectos que no respondían a ningún criterio

Una vez se tuvo identificado y detenido al presunto responsable de los daños, los agentes hicieron las gestiones necesarias para localizar a todos los afectados de cara a que pudieran interponer denuncia con los diferentes daños sufridos. Todos los implicados pudieron ser localizados en pocas horas.

El detenido, un español de 44 años de edad al que se le intervino entre sus pertenencias la piedra con la que presuntamente realizó los daños, tiene un historial con una veintena de antecedentes policiales por diferentes hechos. Dos días después de su detención pasó a disposición judicial.