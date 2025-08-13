Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido por rallar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas

Los agentes localizaron todos los vehículos dañados e hicieron las gestiones oportunas para localizar a los propietarios afectados

C. L.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:16

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre español de 44 años como presunto autor de un delito de daños a una gran ... cantidad de vehículos estacionados en una de las principales avenidas del Barrio de Albayda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

