Lugar de la N340 en el que se produjo el accidente mortal. Javier Martín

Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar

El accidente ha tenido lugar de madrugada en la N-340

C. Á.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:34

Dos personas han perdido la vida en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la N-340, a la altura de Almuñécar, según ha ... informado el servicio de emergencias 112 a primera hora de este miércoles.

