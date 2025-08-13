Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar

Dos personas han perdido la vida en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la N-340, a la altura de Almuñécar, según ha ... informado el servicio de emergencias 112 a primera hora de este miércoles.

El siniestro ha tenido lugar a la altura el kilómetro 321 de la citada vía sobre la medianoche, momento en el que el 112 ha recibido las primeras llamadas que alertaban de una colisión frontal entre un coche y una moto, en el que indicaban que los ocupantes de la moto habían resultado gravemente heridos.

Hasta el lugar se han desplazado, tras ser activados por el servicio coordinador de emergencias efectivos sanitarias del 061, que ha movilizado dos equipos médicos y una UVI móvil, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento en el siniestro de un hombre de 48 años y una mujer de 45, ocupantes de la moto.

El accidente provocó el corte de la carretera en dicho punto kilométrico, aunque la situación se normalizó una vez retirado los vehículos implicados en el siniestro.