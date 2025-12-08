Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado

Bomberos, Policía Local y Nacional se han desplazado hasta el lugar

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

Dos vehículos han ardido esta tarde en la calle Pintor Manuel Maldonado, cerca del estadio de Los Cármenes, en el Zaidín. El 112 ha recibido ... varias llamadas de vecinos alertados por las llamas. Los hechos se han producido poco después de las siete y media de la tarde y hasta allí se han desplazado efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Local.

