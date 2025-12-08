Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado

Dos vehículos han ardido esta tarde en la calle Pintor Manuel Maldonado, cerca del estadio de Los Cármenes, en el Zaidín. El 112 ha recibido ... varias llamadas de vecinos alertados por las llamas. Los hechos se han producido poco después de las siete y media de la tarde y hasta allí se han desplazado efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Local.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias una persona estaba tratando de sofocar las llamas, pero ha sido necesaria la intervención de los servicios de extinción de incendios.

Desde Policía Local, que ha acudido al lugar de los hechos, han indicado que será la Policía Nacional la que se encargue ahora de la investigación.