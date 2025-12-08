Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
Bomberos, Policía Local y Nacional se han desplazado hasta el lugar
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:22
Dos vehículos han ardido esta tarde en la calle Pintor Manuel Maldonado, cerca del estadio de Los Cármenes, en el Zaidín. El 112 ha recibido ... varias llamadas de vecinos alertados por las llamas. Los hechos se han producido poco después de las siete y media de la tarde y hasta allí se han desplazado efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Local.
Según han informado desde el Servicio de Emergencias una persona estaba tratando de sofocar las llamas, pero ha sido necesaria la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Desde Policía Local, que ha acudido al lugar de los hechos, han indicado que será la Policía Nacional la que se encargue ahora de la investigación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión