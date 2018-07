Detenido el presidente de los vecinos de Cartuja por tener una plantación de marihuana en la sede Sede de la asociación de vecinos de Cartuja. / RAMÓN L. PÉREZ Tras pasar algo más de 48 horas en los calabozos de la Policía Nacional, ayer quedó en libertad con cargos acusado de un delito contra la salud público JOSÉ R. VILLALBA GRANADA Martes, 17 julio 2018, 01:55

Policía Nacional ha detenido al presidente de la asociación de vecinos de Cartuja acusado de un delito contra la salud pública después de que los agentes encontraran 167 plantas de cannabis sativa en la sede oficial de la asociación de vecinos, ubicada a espaldas del centro cívico del distrito norte. Los hechos sucedieron el pasado viernes al mediodía. Agentes del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional efectuaron un registro en la sede de la asociación después de disponer de información de que allí se estaba cultivando marihuana. Tras constatar que así era y disponer de indicios que presuntamente apuntaban al presidente de la asociación de vecinos, los agentes consumaron la detención de este individuo.

El grupo de Estupefacientes pasó ayer por la mañana al presidente de la asociación de vecinos de Cartuja a disposición judicial y tras prestar declaración quedó en libertad con cargos por un delito contra la salud pública. No es la primera que vez que el arrestado tiene problemas con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, pero hasta ahora por motivos ajenos a la asociación de vecinos. En esta ocasión, la sede ha sido utilizada para el cultivo de marihuana tal y como ha podido confirmar la Policía Nacional.

La masiva presencia de marihuana en la capital y resto de la provincia de Granada no es nueva. De hecho, se ha convertido en la huerta europea del cannabis a tenor de las aprehensiones efectuadas año tras año tanto por la Guardia Civil como por la Policía Nacional, así como por las policías locales desplegadas por toda la geografía granadina. Hasta ahora se habían encontrado cultivos de cannabis 'indoor' en garajes, en trasteros, en habitaciones donde también dormían por la noche bebés, en viviendas de protección e incluso en edificios enteros, pero nunca en una sede oficial, en este caso, en la de la asociación de vecinos representativa de los residentes en esta zona de la capital granadina.

Malestar vecinal

La detención de este individuo y la utilización de la sede para cultivar marihuana ha despertado mucho malestar en el vecindario. De hecho hay un movimiento vecinal en el barrio que exige la dimisión del arrestado, la convocatoria de elecciones en la asociación o la creación de otra nueva. «En las juntas municipales de distrito vemos como hay barriadas de esta zona que progresan como Casería de Montijo o Parque Nueva Granada, pero en Cartuja nos sentimos huérfanos porque no vemos que se haga gran cosa. Hay muchas cosas que hacer en este barrio y muchas reivindicaciones por las que luchar, pero que no se escuchan en los foros donde tienen que ser oídas», comenta una de las personas pertenecientes a este movimiento vecinal que prefiere no identificarse. «No queremos deshacer lo conseguido por esta junta directiva, sólo queremos trabajar por nuestros vecinos y nuestro barrio. Lo hecho, hecho está y no llegamos con el ánimo de destruirlo, sino con la intención de aportar mejoras en el barrio sin ánimo de generar enfrentamientos, más bien todo lo contrario».

El presidente de la asociación de vecinos de Cartuja había encabezado en más de una ocasión las protestas contra los apagones de luz que venían sufriendo los vecinos del distrito norte. Tras lo ocurrido en la asociación, los vecinos se preguntan ahora si será capaz de volver a abanderar estas protestas después de que se haya pinchado la luz en la asociación para poder cultivar esas plantas de cannabis sativa. El Ayuntamiento de Granada mantendrá hoy una reunión con la subdelegación del Gobierno para afrontar el problema de los apagones de luz y de las plantaciones de marihuana en el distrito norte de la ciudad. IDEAL intentó ayer contactar con la asociación de vecinos de Cartuja pero resultó imposible.

El detenido logró un trabajo en época del exalcalde Torres Hurtado en el centro cívico del distrito Norte.