Detenido un individuo que habría robado en los garajes de una comunidad de vecinos en el distrito Norte. Ideal

Detenido un individuo que habría robado en los garajes de una comunidad de vecinos en Albayda

Mientras una persona le esperaba fuera vigilando, el presunto autor forzó la puerta de un trastero del que se llevó una bicicleta y numerosas herramientas

Ideal

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:29

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en el garaje de una comunidad de vecinos, según ha informado el cuerpo en un comunicado de prensa.

Esta persona entró de madrugada en estas instalaciones, forzando la cerradura de un trastero y la cadena de una bicicleta, llevándose algunos objetos. El trabajo por parte del grupo de investigación permitió conocer su identidad y, días después, se pudo llevar a cabo su detención. Este individuo, el cual tiene casi una veintena de antecedentes policiales en su haber, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada en una comunidad de vecinos del barrio de Albayda. Una persona ajena al edificio entró sin permiso en las instalaciones aprovechando la salida de un vehículo mientras otra se quedó en las inmediaciones vigilante. Ya dentro del garaje, forzó la cerradura de un trastero del cual sustrajo una bicicleta valorada en 700 euros y un maletín con diversas herramientas; un taladro percutor, un kit de inicio de baterías, una multifunción, una crimpadora y un maletín de brocas.

Después de salir y entregar el botín a su compañero, volvió a entrar hasta conseguir romper la cadena de una bicicleta atada a una columna para también sustraerla. Se trataba de un modelo de gama eléctrica valorado en 1.400 euros.

Una vez se recibieron en dependencias policiales las denuncias de los dos perjudicados afectados por el robo, el grupo de investigación inició las pesquisas para poder identificar al autor de los hechos, logrando éxito en esta labor, dando comienzo a la búsqueda del responsable.

Apenas dos días después de dar una identidad a este sujeto, agentes de Policía localizaron a este individuo a mediodía cerca de la Estación de Autobuses de Granada, llevando a cabo su detención.

El presunto autor, varón de 32 años, el cual tiene casi una veintena de antecedentes policiales en su haber, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

