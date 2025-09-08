Detenido por entrar a robar en un centro religioso de Granada El encargado del centro religioso encontró la ventana del mismo fracturada y el interior revuelto

C. L. Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:46

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte a un varón de 41 años como presunto responsable de un delito de robo con fuerza tras haber fracturado la ventana de un centro religioso para acceder a su interior y sustraer un ordenador portátil. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

La investigación policial comenzó nada más recibirse una denuncia en la que el responsable de un centro religioso ubicado en el distrito Norte informaba de unos daños producidos en dicho centro, además de la sustracción de un ordenador portátil. Concretamente describió como la ventana del edificio había sido fracturada, encontrando los muebles del interior revueltos.

A partir de los vestigios encontrados en el lugar de los hechos los policías pudieron identificar al presunto autor, comenzando en ese momento la búsqueda del mismo para así poder detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Una semana más tarde, unos agentes que se encontraban en las dependencias policiales de la Comisaría del distrito Norte reconocieron al presunto autor, el cual se disponía a entrar en la Oficina de Denuncias de la mencionada comisaría. Después de ser plenamente identificado los agentes llevaron a cabo su detención.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.