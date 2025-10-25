Detenido un chatarrero de Granada por presunta recepción de cobre robado Más de 3.500 metros de cable fueron sustraídos en un camión por cuatro individuos aprovechando que su conductor pasaba la noche en un área de servicio

La Guardia Civil ha detenido a tres individuos, de entre 23 y 43 años de edad, presuntamente implicados en el robo con violencia e intimidación y la detención ilegal de un camionero que transportaba bobinas de cobre el pasado día 30 de septiembre. Por otro lado, el responsable de una chatarrería en la provincia de Granada ha sido detenido por un presunto delito de receptación del cobre sustraído en dicho robo.

Los hechos tuvieron lugar en un área de servicio de la localidad de Bailén (Jaén) y fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil tras la denuncia interpuesta por la víctima. Según manifestó, en el transcurso de la noche fue asaltado por cuatro personas. Estos le golpearon en la cabeza, le amenazaron de muerte con un cúter en el cuello y le obligaron a bajar de la cabina del camión. Seguidamente, dos de ellos lo trasladaron a una zona de campo próxima, donde lo ataron a un árbol y le quitaron parte de su ropa mientras los otros dos se hicieron cargo del camión. Una vez traspasada la mercancía, unos 3505 metros de cable de cobre valorado en más de 10.000 euros, del camión a una furgoneta de alquiler, fue liberado junto a su camión y los autores huyeron del lugar.

El Área de Investigación de Pinos Puente, al tener conocimiento de lo sucedido y de la relación de los implicados con una chatarrería de la provincia granadina, asumió las gestiones pertinentes para la identificación, localización y detención de los autores, así como del paradero del material sustraído.

El resultado de las investigaciones, tras análisis de imágenes en cámaras de videovigilancia y la recopilación de información procedente de diversas fuentes policiales, permitió a los agentes investigadores señalar a cinco personas presuntamente implicadas en el robo con violencia e intimidación y la detención ilegal del camionero. Los sospechosos, conocidos por sus antecedentes policiales por su participación en hechos de naturaleza similar, fueron claramente reconocidos durante el visionado de las grabaciones.

Posteriormente, los agentes consiguieron localizar el punto de venta del cable sustraído en una chatarrería de la provincia granadina, cuyo responsable estaba presuntamente implicado en la receptación de ese cobre de procedencia ilícita y en la ocultación de datos de los vendedores. De igual forma, existía constancia previa para los guardias civiles de su relación con la compra de materiales, herramientas y objetos robados.

El minucioso trabajo de investigación desarrollado por los agentes ha permitido, hasta la fecha, la detención y puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, de tres de los cinco individuos implicados, por los presuntos delitos de robo con fuerza e intimidación y de detención ilegal. De igual modo, el propietario de la chatarrería ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de receptación.

Los investigadores continúan la labor de localización de los restantes presuntos autores para su puesta a disposición judicial en días próximos.