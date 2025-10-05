Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga Portaba en ese momento más de 16 gramos de ketamina y 9 pastillas de 2C-B o 'nexus'

Carlos Balboa Granada Domingo, 5 de octubre 2025, 14:04 | Actualizado 14:11h.

La Policía Local de Granada ha llevado a cabo en la mañana de este domingo una actuación contra el tráfico de drogas en la capital que ha acabado con la detención de una mujer de 39 años.

El arresto, tal y como informa el propio Cuerpo, se ha producido a las 6.30 horas en las inmediaciones de un local de ocio de la ciudad, en los alrededores de Carretera de Málaga, cerca de Bobadilla. A la detenida se le acusa de un presunto delito de tráfico de drogas.

En el momento de su interceptación, la mujer portaba una riñonera en la que llevaba más de 16 gramos de ketamina y 9 pastillas de 2C-B o 'nexus'.

La Policía informa que la cantidad incautada superaba los gramos establecidos para consumo propio y de ahí su detención.

