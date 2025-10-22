Detenida en Granada por usar la tarjeta de crédito de una anciana a la que cuidaba y robarle joyas La presunta autora, de 22 años, acudió durante un mes a casa de la anciana a realizar labores de empleada doméstica

Agentes de la Policía Nacional han detenido a la presunta autora de un delito de hurto y estafa continuada a una mujer de 85 años de edad, la cual manifestó haber sido víctima y afectada por cargos en su tarjeta de crédito que no había realizado, así como la desaparición de objetos de valor en su domicilio.

Tras la investigación y la verificación de los movimientos bancarios a los que hacía referencia la denunciante, las pesquisas pudieron determinar que la responsable de tales cargos sería una mujer de 22 años que acudió durante un mes a casa de la víctima a realizar labores domésticas. La empleada le sustrajo a la anciana dinero y joyas que tenía guardadas convenientemente en la vivienda, así como pudo hacerse con el número PIN de su tarjeta bancaria cuando su propietaria lo introducía para hacer pagos, realizando la autora varias extracciones de dinero de la cuenta de la víctima.

Los agentes han podido recuperar las joyas sustraídas y presunta la autora de los delitos ha sido puesta en libertad tras su detención con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.

La joven de 22 años estuvo trabajando durante un mes como empleada del hogar de la víctima y, en ese tiempo, presuntamente, sustrajo varios objetos de valor del domicilio y dinero en efectivo. También pudo apropiarse del número PIN de la tarjeta y realizar hasta tres extracciones en cajeros por un importe total de 3.000 euros.

La investigación, llevada a cabo por agentes de Policía Nacional, se inició tras de la denuncia de la víctima, la cual manifestó a los agentes que durante unas semanas comenzó a echar de menos objetos de valor de su casa, además de observar en su cuenta corriente tres retiros de efectivo de 1.000 euros cada uno que ella no había realizado. Ese tiempo coincidió con el periodo que había tenido en su casa a una mujer que le asistía y realizaba labores del hogar, por lo que los agentes dirigieron la investigación en esa dirección para comprobar la posible responsabilidad de dicha trabajadora.

Las pesquisas dieron como resultado la detención de la asistenta del hogar, la cual tenía aún en su posesión diversos objetos que había sustraído del domicilio de la víctima. Las joyas recuperadas fueron una pulsera y una cadena doradas y dos relojes, que fueron devueltas a su legítima propietaria.

La detenida, tras su declaración en dependencias policiales, ha sido puesta en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.