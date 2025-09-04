Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estafa en Granada

Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente

La presunta autora es una mujer de 21 años que trabajaba en un local de una cadena de restaurantes ubicada en el distrito Centro

C. L.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:59

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una empleada de un local de hostelería ubicado en el distrito Centro como presunta autora de un delito de estafa, tras haber utilizado la tarjeta bancaria de un cliente para realizar compras en cuatro plataformas distintas de venta online por un importe superior a los 1.300 euros.

La investigación policial comenzó en los últimos días del mes de junio, cuando un ciudadano de 53 años presentó una denuncia en dependencias policiales después de haber constatado que, en una cuenta bancaria de la que era titular, se habían efectuado, al menos, trece cargos utilizando la tarjeta bancaria asociada a la misma. La suma total de dichos movimientos ascendía a más de 1.300 euros. Sobre dichos movimientos aseguró no haberlos realizado ni haber autorizado a nadie para hacerlo.

Las pesquisas policiales averiguaron que todas las compras realizadas lo habían sido en cuatro plataformas distintas de ventas online. Por otra parte, también pudieron conocer que las compras se habían realizado casi a diario durante un período de quince días. Además, constataron que todos los paquetes generados por estas compras habían sido enviados a una única dirección correspondiente a un domicilio de la capital granadina.

Después de analizar toda la información disponible, los policías pudieron demostrar que las compras habían sido efectuadas, presuntamente, por la empleada de un local de una cadena de restaurantes, una mujer de 21 años, que habitualmente atendía a la víctima. Así pues, la presunta autora se habría aprovechado de la posibilidad de acceder a los datos de la tarjeta bancaria, con la que la víctima pagaba sus consumiciones, para realizar compras en beneficio propio, con el consiguiente perjuicio para el denunciante.

La detenida ha quedado en libertad con cargos, a la espera de ser llamada para comparecer ante la autoridad judicial.

