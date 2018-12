Detectan legionella en el circuito de agua caliente del centro de salud del Zaidín Imagen del ambulatorio. / IDEAL Salud prohíbe de forma cautelar al personal que se duche tras localizar un cultivo de la bacteria «sin trascendencia sanitaria» en las Urgencias y aseos PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Viernes, 21 diciembre 2018, 01:30

Un correo electrónico ha levantado suspicacias entre los trabajadores del centro de salud del Zaidín. El pasado martes recibieron un comunicado que alertaba de la presencia de la bacteria de la legionella en las instalaciones desde hace siete meses. Aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) localizó por primera vez el cultivo en mayo durante una inspección rutinaria el área de Sanidad Ambiental de distrito, no se dirigió a los trabajadores para informarles de la presencia de legionella en los acumuladores de agua del sótano, donde se encuentran el área y las duchas de personal, y en la sala de Urgencias.

Según el personal del centro, el coordinador de la Unidad Clínica informó a comienzos de semana de que debían de dejar de utilizar las duchas del aseo en el sótano del edificio sin especificar las causas. Los trabajadores de Atención Primaria apuntaron que el área de Sanidad de Medio Ambiente les comunicó el miércoles el incidente y lamentaron que no se les hubiera informado con anterioridad, ya que los empleados han estado haciendo uso de las duchas: «Me he estado duchando en mis guardias hasta que nos dijeron que no lo hiciéramos sin dar más explicación. Días después recibimos el correo. Puede que no sea grave, pero deben de avisarnos para que tomemos medidas», manifestó un médico del centro.

Ante la reacción del personal, Isabel Marín, jefa de servicio de Salud Pública, declaró ayer que las restricciones implantadas en el centro se han efectuado de forma preventiva para cumplir con el protocolo sanitario. La responsable aseguró que el cultivo no tiene «ninguna transcendencia sanitaria» y que la presencia de la bacteria es habitual en «cualquier medio acuático con temperaturas de entre 20 y 60 grados». En declaraciones a IDEAL, Marín insistió en que el brote encontrado no reviste importancia y que el riesgo de contagio por el aire es «prácticamente imposible».

Salud analiza los centros de forma habitual para controlar la bacteria

En la zona de Urgencias los profesionales aseguraron que el guardia de seguridad del centro también restringió el uso del suministro el miércoles. El cese temporal del servicio en el box es una medida cautelar extra que tomó la dirección del centro de salud, aunque sanidad medio ambiental remitió en un comunicado que «de cara a los usuarios no hay que tomar precauciones alguna, ya que prácticamente no están en contacto con el agua». El mismo escrito citado con anterioridad, solicitaba a los profesionales que «trabajan y pernoctan en el centro» que se cuidaran de utilizar las duchas. Para tranquilidad del personal, Salud manifestó que el único riesgo de contagio que existe es durante situaciones en las que las personas están en contacto con el agua aerosolizada y la bacteria puede acceder al sujeto por la vía respiratoria.

Programa de prevención

El SAS fue registrando la presencia de legionella en el agua caliente sanitaria del edificio a través de las tomas de muestras en los depósitos de agua. A partir de entonces la empresa contratada para la realización de análisis, en coordinación con la Unidad de Protección de la Salud del distrito, procedió a la limpieza, desinfección y toma de muestras de agua. Las pruebas se realizan cada quince días después de cada desinfección en los puntos de la instalación afectados y los responsables del área han observado que ha ido disminuyendo las unidades formadoras de colonias, sin llegar a conseguir una analítica que indique la completa eliminación de la bacteria. Salud ordenó la sustitución en las bombas del circuito del agua caliente, el cambio de los difusores en los puntos terminales de las tuberías y la revisión del programa de mantenimiento.

El personal sanitario del centro recibió por correo electrónico una comunicación del área de Salud Ambiental informando de que el problema persistía y comunicó a los trabajadores que debían mantener las precauciones para evitar la extensión del bacilo. Los profesionales continúan «a la espera y pendientes» de los resultados de las últimas muestras tomadas los días 26 y 30 de noviembre. Los responsables de control sanitario anunciaron que se procedería a la puesta en marcha de un nuevo cuadro eléctrico para el control del funcionamiento de las resistencias eléctricas y el control de bombas de recirculación de agua caliente sanitaria.

Al igual que en el resto de los centros del distrito, se lleva a cabo el programa de prevención de la legionelosis para evitar la proliferación del germen que causa enfermedades respiratorias. Las actuaciones del plan consisten en la limpieza, desinfección, toma de muestras del agua de consumo y toma de temperatura del agua.

La legionella causa una infección pulmonar caracterizada por el desarrollo de una neumonía acompañada de fiebre alta. El tratamiento contra esta enfermedad frecuente se suministra a través de antibióticos durante un periodo de 14 días.

Desde el SAS explican que el patógeno suele afectar en mayor medida a personas inmunodeprimidas y fumadores. La enfermedad no se transmite por la ingesta de agua, alimentos o por el contacto con personas o animales.