Detectados en Andalucía casos de cáncer de mama entre donantes de leche materna

Cuatro madres andaluzas, donantes de leche materna en el Proyecto HERA, han sido diagnosticadas de cáncer de mama posparto. Se trata de los primeros casos detectados tras finalizar la primera fase de esta «innovadora» investigación impulsada por el Grupo de Nuevas Terapias en Cáncer del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic).

Como detalla la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa, el objetido de ello es «el desarrollo de un test no invasivo que permita identificar el riesgo de padecer este tipo de cáncer a partir de tres o cuatro gotas de leche».

El Proyecto HERA, según el Gobierno andaluz, es «un ejemplo de colaboración ciudadana que ya ha conseguido que más de 3.000 madres andaluzas hayan donado su leche materna». Esta investigación ha posibilitado crear un biobanco «único» en el mundo, que cuenta con más de 6.000 muestras biológicas para su estudio.

En este sentido, el análisis de este material ya está dando «sus primeros frutos» y avanzar en su estudio será «clave más adelante». Asimismo, es «fundamental» conocer todos los diagnósticos de cáncer de mama posparto que se vayan produciendo en las mujeres que han donado su leche.

De hecho, para obtener información, los investigadores del proyecto han iniciado una campaña de seguimiento activo de las madres participantes donde se les solicita que comuniquen si reciben un diagnóstico de cáncer de mama en los diez años posteriores al parto. Para ello, se ha habilitado el siguiente correo electrónico (proyecto.hera@imibic.org).

Fátima Ezzhara Adraoui, una de las mujeres recientemente diagnosticadas con cáncer de mama posparto, ha resaltado que «poder contar con un equipo especializado en lo que me está pasando me ha dado mucha tranquilidad. He podido resolver mis dudas y me siento muy bien acompañada en mi proceso de tratamiento».

Aunque el proyecto cuenta con protocolos de seguimiento e identificación de casos, la comunicación proactiva de las madres, como en el caso de Fátima, ha permitido reducir «significativamente» los tiempos de respuesta y atención por parte del equipo.

Sobre esto, el oncólogo del Hospital Universitario Reina Sofía e investigador principal del proyecto, Juan de la Haba, ha señalado que en esta fase la identificación de los casos que vayan surgiendo es «clave» tanto para el avance del estudio como para poder ofrecer el apoyo y acompañamiento adecuados a las madres que atraviesan esta situación. De ahí la importancia de contar con la colaboración de las donantes a la hora de comunicar su diagnóstico de cáncer.

«Estamos estudiando una forma muy concreta de cáncer que tiene particularidades biológicas distintas y que afecta a mujeres en un momento muy vulnerable de sus vidas. Gracias al compromiso de miles de madres andaluzas, estamos más cerca de validar un test que podría detectar este riesgo y cambiar la historia natural de la enfermedad», ha apostillando el doctor De la Haba.

En los próximos meses, el proyecto se centrará en la identificación y seguimiento de casos, así como en el análisis molecular de las muestras de leche de las madres diagnosticadas. Al mismo tiempo, se ha preparado su expansión a nivel nacional con el objetivo de obtener muestras de leche materna de 15.000 mujeres en formato papel que permitan validar los biomarcadores identificados en la fase I del estudio.

De esta manera, se busca reducir el tiempo necesario para confirmar los resultados preliminares y avanzar en el desarrollo de este test predictivo no invasivo. Para hacer posible esta fase de expansión a nivel nacional está siendo clave el apoyo que está prestando el Ayuntamiento de Córdoba.

Centro colaboradores

La primera fase del proyecto ha finalizado en marzo de este año y ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de «profesionales sanitarios, colectivos de apoyo a la lactancia, instituciones públicas, empresas, asociaciones y medios de comunicación». Una acción de información, activación y dinamización social impulsada dentro del marco de actuaciones de la Cátedra 'En qué te puedo ayudar-Humanizando el Cáncer' de la Universidad de Córdoba.

Para la captación de leche materna se han desarrollado jornadas de donación de leche materna en hospitales de las ocho provincias andaluzas (de octubre de 2023 a marzo de 2025). En Córdoba, han participado el Hospital Universitario Reina Sofía y el Hospital San Juan de Dios de Córdoba (además del Teatro Góngora y El Corte Inglés).

A dichos centros se han sumado también el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, el Hospital Materno Infantil de Málaga (y el Palacio de Congresos de Estepona), el Hospital Universitario de Jaén, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, el Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería y el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera.

Finalmente, los resultados de la primera fase de esta investigación se han presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO 2025), la cita internacional más «relevante» en la especialidad, celebrado recientemente en Chicago