«Me desvivo todos los días y nunca he metido la mano donde no debo» Eduardo Martos, alcalde de Cogollos de Guadix, asegura que su ayuntamiento, que atravesaba una situación anómala por «falta de personal», cumple con la legalidad y ya se han justificado los pagos pendientes

Pilar García-Trevijano Granada Martes, 1 de julio 2025, 12:18 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

El alcalde de Cogollos de Guadix, Eduardo Martos, ha convocado a los medios de comunicación para ofrecer su versión de los hechos en relación a la investigación abierta por la Guardia Civil por presunta malversación de fondos públicos. El primer edil, que es también diputado de Emergencias y asistencia a municipios, asegura que su ayuntamiento «cumple con la legalidad, la ley y la normativa vigente».

MÁS INFORMACIÓN Más de 40.000 kilómetros en seis meses de viajes del alcalde de Cogollos de Guadix

Durante su comparecencia, el alcalde ha presentado como justificación informes de la intervención municipal donde se pone de manifiesto que los pagos que no se habrían documentado entre 2021 y 2023, que ascienden a un importe de más de 120.000 euros, «han quedado acreditados». De acuerdo con el alcalde, su ayuntamiento vivió una situación anómala en estos ejercicios por falta de personal. Destaca que tuvieron que recurrir a la contratación de una empresa privada para gestionar las cuentas y, más adelante, solicitaron la ayuda del servicio de intervención de Diputación de Granada.

«Hoy no viene aquí a hablar el alcalde de Cogollos de Guadix, quería venir con la justificación de los propios servicios de intervención. Todo lo que se ha dicho de mí son sandeces y mentiras que el PSOE emplea para denostar mi figura pública», ha asegurado. El primer edil ha hecho énfasis en la falta de personal. «La información recogida en las cuentas generales de 2021 a 2023 representa una realidad presupuestaria y contable que en parte se explica por la problemática de falta de personal, ineficiencia de la empresa contratada para llevar la contabilidad y el número de secretarios interventores que ocuparon el puesto vacante durante el periodo de 2021 a 2023, situaciones que a la fecha ha evolucionado de forma positiva», ha remachado mientras leía uno de los informes entregados a los periodistas.

Niega además que se hicieran pagos de Bizum a los vecinos, tal y como denunciaron los concejales de la oposición ante la Guardia Civil, y, en un informe de la intervención se expresa además que el Ayuntamiento no cuenta con tal servicio

Martos niega además que se hicieran pagos de Bizum a los vecinos, tal y como denunciaron los concejales de la oposición ante la Guardia Civil, y, en un informe de la intervención se expresa además que el Ayuntamiento no cuenta con tal servicio. El primer edil ha dado las gracias a todo el personal municipal que trabaja por llevar las contabilidad de la localidad.

A preguntas de los medios en relación a los 10.000 euros que le fueron transferidos del Ayuntamiento a su cuenta corriente en 2023 que corresponderían a dietas y desplazamientos ha declarado que esos pagos son de varios ejercicios, de 2021 a 2023.

El alcalde ha lamentado que la oposición trate de desacreditarle en una situación complicada para el consistorio, que trata de «ponerse al día de las dificultades que hemos tenido en un ayuntamiento pequeño». «Este alcalde no se había escondido, quería venir con datos y trasparencia. Para denunciar esa cacería política contra mi persona. Se debe pedir explicaciones al PSOE por lo que pasó en el parador», ha subrayado, en relación a la trama del caso Santos Cerdán. «Llegué a política porque es mi pasión, soy una persona soltera y sin hijos que me desvivo por esto todos los días y nunca he metido la mano donde no debo», ha concluido.