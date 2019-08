Destituyen al responsable de Twitter de la Policía Local y al guía del perro policía Stan Lee Stan Lee, el perro policía de Granada, junto a su hasta ahora cuidador y guía, en un domingo sin coches en la calle Recogidas. / PEPE MARÍN El edil de Seguridad niega que haya una caza de brujas y argumenta que todo responde al objetivo de sacar a más agentes a trabajar en la calle JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Viernes, 2 agosto 2019, 01:12

La nueva dirección de la Policía Local de Granada ha retirado de sus funciones al responsable de redes sociales que gestionaba una cuenta de Twitter que este cuerpo armado había convertido en la oficial con 12.300 seguidores y al guía del perro policial Stan Lee, a su vez jefe de la Unidad Canina. Ambos han sido destituidos de sus funciones de un día para otro y enviados a la sección de Atestados, según han informado fuentes consultadas en la Policía Local de Granada. No se les ha dado la posibilidad de elegir otro destino.

El concejal de Seguridad, César Díaz, descarta que estos ceses sean objeto de una caza de brujas y responden más bien a una reestructuración de servicios. «Tenemos el objetivo de sacar a la calle al máximo número de policías y no nos podemos permitir el lujo de tener a tantos policías que no están en la calle. No admito que haya una caza de brujas o una persecución política, solo queremos lo mejor para la ciudadanía, aumentar su seguridad con más presencia policial en la calle».

En el caso del guía canino, lo han separado del perroStan Lee que la Policía Local adoptó cuando conoció que era maltratado en noviembre de 2018. Durante estos ocho meses con el can, este policía ha sido el encargado de enseñarle para que sirva en sus funciones policiales. Guía y perro eran inseparables día tras día: lo ha educado para aprender a detectar drogas, lo ha alimentado, ha viajado con él, ha participado en muestras con él y ahora lo estaba tratando de un problema de salud que sufría.Incluso en horas fuera de servicio acudía a la jefatura para prestarle los cuidados oportunos.

El miércoles lo cesaron en sus funciones sin que haya mediado un proceso de transición para que el perro se adapte a su nuevo guía, tal y como este agente pidió a sus superiores. De momento lo han separado destinándolo al área de Atestados y sin posibilidad de poder tener contacto alguno con este animal. Con él también han trasladado a otro agente que prestaba sus servicios en esta unidad y que era su mano derecha en el mandato de José Antonio Moreno, anterior jefe de la Policía Local de Granada quien apostó por la mejora de la Unidad Canina.

En el caso de las redes sociales, la Policía Local ha abierto una nueva cuenta de Twitter mientras que el agente que gestionaba la otra se ha visto obligado a cerrar la suya con 12.300 seguidores. También lo han mandado al área de Atestados de la Policía Local. Venía desempeñando esta función desde junio de 2018 y la mayor parte de la gestión de esta cuenta en Twitter la hacía en horario no laborable. Durante las mañanas, se dedicaba a la gestión de distintas incidencias que comunicaban asociaciones o vecinos a través de esta cuenta que era de su propiedad, aunque lo cedió como página oficial de la Policía Local.

El responsable de esta red social la puso en marcha en el año 2015. Durante sus tres primeros años como servicio público logró seis mil seguidores y desde que la convirtió en oficial dobló sus seguidores.