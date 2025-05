Las despedidas dejan 11 sanciones un año después de la renovación de las ordenanzas

Hace casi dos años, tras el cambio de gobierno, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció la renovación de la ordenanza de la convivencia con ... el objetivo de poner coto a los excesos que generan las despedidas de soltero en la ciudad. En el recuerdo estaban escenas de varios mandatos atrás, como la fiesta que llevó un burro a la calle Navas y desató innumerables comentarios. A comienzos de 2024, la corporación aprobó un cambio en el texto que incrementaba los castigos para quienes celebren desnudos o vistan atuendos inadecuados.

En el último pleno, que se celebró hace un par de semanas, el grupo municipal socialista solicitó información sobre las sanciones emitidas en el último año en relación con las despedidas. La respuesta del gobierno local, a la que ha tenido acceso este periódico, revela que la Policía Local recibió 14 llamadas por molestias generadas por estas celebraciones que resultaron en 11 multas entre abril del año pasado y el mismo mes de 2025.

Como reza el escrito, que firma el intendente de la Policía Local, Juan José Martínez Jiménez, se atribuye la cifra al «extraordinario efecto disuasorio resultante de la modificación de la ordenanza». A juicio del responsable, «este tipo de eventos han experimentado una notable disminución en nuestra ciudad dejando ya de suponer un problema de convivencia» y recalca que, desde el cuerpo policial, «se está pendiente de estos hechos para actuar sobre ellos en cuanto se produzcan, además de encontrarse abierto seguimiento policial al respecto por el grupo de apoyo a patrullas de barrio».

La opinión del intendente es refrendada por la edil de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo. A preguntas de este periódico, la concejala considera que las llamadas «son un número bastante reducido», lo que le lleva a pensar que «la ordenanza esta funcionado jugando un papel disuasorio gracias también al control y la labor informativa llevada a cabo por la Policía Local».

Para el PSOE, formación que solicitó los datos, las cifras de la respuesta es «sorprendente» porque «la impresión que uno tiene, a poco que vaya al Centro, es que hay muchos grupos en Granada». El edil Eduardo Castillo cree que «hay una cuestión que debe tenerse en cuenta y es que muchas de las llamadas no tiene por qué vincularse en los registros con las despedidas». «Pueden ser por ruido, botellón, molestias, comportamientos inadecuados, escándalos en la vía pública... asuntos que no tienen por qué reflejar las causas que lo originan, que serían las despedidas», comenta.

Por otra parte, a juicio del concejal, «hay una falta de agentes de policía evidente». Como señala, «la propia policía es la que tiene que actuar in situ y no que los vecinos tenga que llamar». Castillo recalca que el modelo de las despedidas no es el deseable para Granada. «No concuerda con una ciudad patrimonial como la nuestra», señala.

Este periódico ha contactado también con los hosteleros para conocer su opinión sobre los resultados. Para el presidente de la federación provincial, Gregorio García, los datos revelan «que la normativa está funcionando». En su opinión, «se ven menos despedidas ahora, lo que no quiere decir que haya menos sino que antes eran más ostentosas y formaban más lío». Según señala, «el papel de la modificación de la ordenanza ha sido positivo porque los dueños de los establecimientos podemos actuar para llamar la atención ante los comportamientos inadecuados que presenciamos, nos da más fuerza».