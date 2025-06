Un despacho de abogados de Granada defenderá gratis al músico apalizado en San Nicolás

Un rayo de esperanza tras el huracán que se ha llevado por delante su salud física y mental. Agustín Macho, el músico al que tres ... jóvenes le dieron una paliza en el mirador de San Nicolás por recriminarles que fumaran porros delante de niños, ha recibido un inesperado ofrecimiento. El despacho Aránguez Abogados se ha puesto a su disposición para llevarle el caso de forma gratuita. Le gestionarán todo el papeleo y, llegado el momento, lo defenderán en el juicio.

Los profesionales del despacho leyeron en IDEAL la noticia y se sintieron conmovidos por lo sucedido, por lo que se pusieron en contacto con Agustín. Uno de los abogados, Enrique Yerves, que se encargará del caso, acudió el pasado jueves al hospital donde le han operado para entrevistarse con él. «Estaba muy afectado, está siendo muy duro para él. Es un hombre muy campechano y cercano, tanto él como su pareja me dieron las gracias un montón de veces», explica el abogado.

Por otro lado, los tres detenidos por este tema han quedado en libertad provisional. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señalan a este periódico que el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha abierto una causa contra los tres jóvenes y están siendo investigados por un delito de lesiones. Desde Aránguez Abogados aún no se han personado en la causa, pero una vez que analicen los vídeos y los detalles del suceso, valorarán si piden que sean investigados por un delito de tentativa de homicidio, no de lesiones.

IDEAL ha hablado con el herido, Agustín Macho, que afirma sentir «miedo» de que estos individuos estén en la calle. «No sabemos dónde podremos encontrárnoslos, no queremos verles la cara. Estamos muy mal», cuentan él, que recibió ayer el alta médica, y su pareja, Macarena, que también resultó herida al tratar de defenderlo.

Múltiples facturas

El pasado jueves, 5 de junio, este músico se encontraba junto a su grupo, 'Amasando rumba', cuando detectó a unas madres quejándose por la actitud de varios jóvenes. «Estaban fumando porros y bebiendo al lado de los niños, así que me acerqué a ellos para decirles que respetaran un poco», señalaba esta semana a IDEAL. No recuerda nada más. Despertó aturdido, con múltiples fracturas tras una brutal paliza por parte de esas personas. Según informó la Policía Local, tres jóvenes de origen marroquí fueron detenidos.

La paliza, que fue grabada por varios móviles, le dejó sin dientes. «Una conocida los recogió del suelo. Me gasté 6.000 euros hace tres años en arreglarme la boca y ahora llevo días sin comer, no aguanto el dolor», lamenta. Tiene tal hemorragia en el ojo derecho que no ve nada. Lo han intervenido quirúrgicamente del brazo y está a la espera de más operaciones, ya que tiene la nariz y la mandíbula afectadas. «Los médicos dicen que cada día me irá saliendo algo. Me duele hasta el alma», apostilla.

Eran las 16.00 horas cuando sucedió todo. «Estaban bebiendo cerveza y fumando porros, a su alrededor se estaban quejando. Se lo recriminé con educación, aquí me quiere todo el mundo, saben que nunca me he peleado con nadie ni le hablo mal a la gente», asegura Agustín, al que llaman cariñosamente 'el panadero', ya que trabaja en un local de este tipo en Alfacar -no podrá reincorporarse hasta que se recupere por completo de las lesiones sufridas-.

Se dio la vuelta y sintió un fuerte golpe en la cabeza. Le habían reventado un botellín de cerveza. «Se liaron a golpes conmigo y ya no me acuerdo de nada más. Cuando he visto los vídeos, que los tiene la Policía, se me ha puesto el vello de punta. Estoy vivo de milagro, con la que me dieron debería estar muerto», admite. Estuvo prácticamente una hora inconsciente.