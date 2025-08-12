Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La tirolina, una de las actividades estrella del campamento. L.M.C

Un desmadre en Granada solo para mujeres

Moraleda de Zafayona acoge por segunda vez un campamento femenino para la desconexión durante dos días

Leticia M. Cano

Martes, 12 de agosto 2025, 23:52

Hace pocos días dejaban a sus hijos en el campamento 'Entre pinos' de Moraleda de Zafayona y, ahora, son ellas las que cruzan la puerta ... para adentrarse en él. Las maletas son de grandes dimensiones y desplazarlas de un lugar a otro se hace complicado en un suelo que solo pone trabas. Están en la naturaleza y tendrán dos días para acostumbrarse a ella. Desde los 25 hasta los 72 años, en el campamento 'Entre madres', todas tienen un hueco para volver a la niñez y dedicarse un poco de tiempo. Para recordar que ellas no siempre son las que tienen que cuidar y que también necesitan que las cuiden.

