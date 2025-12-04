Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Torre de la Catedral de Granada. Pepe Marín

Al descubierto ya 38 de los 56 metros de la torre de la Catedral de Granada

La empresa retira el andamio del segundo cuerpo, lo que permite ver el espectacular trabajo realizado en las cornisas, muy deterioradas

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:52

Comenta

La empresa Dávila Fortress está acometiendo ya el desmontaje del andamio del segundo cuerpo de la torre de la Catedral, una vez culminada la restauración ... de todos los elementos pétreos. De esta forma, quedarán ya al descubierto 38 de los 56 metros. Según el arquitecto redactor del proyecto y director de la obra, Diego Garzón, la tarea se está realizando con las máximas garantías de seguridad «al tratarse de un trabajo en altura». «No se está precisando grúa;cada uno de los elementos se está retirando de una forma manual», explica Garzón, quien explica que todas las mañanas se está cortando la calle Al Pie de la Torre para garantizar aún más la integridad de los viandantes. El proceso comenzó el pasado lunes y se estima que dudará unos diez días.

