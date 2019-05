Desconcierto en las tiendas de Granada por el veto de Google a Huawei: «¿Puedo devolver mi móvil?» Un cliente observa accesorios Huawei. / AFP Las grandes superficies y pequeñas tiendas reciben a decenas de clientes preguntando por el conflicto y tratando de cambiar sus terminales por los de otra marca DIEGO CALLEJÓN GRANADA Lunes, 20 mayo 2019, 20:02

La bomba informativa explotaba esta mañana a primera hora. Google veta a Huawei, el gigante asiático con más de 140 millones de móviles vendidos a nivel mundial, impidiendo que sus dispositivos actualicen su sistema operativo Android a partir de ahora. Con este veto, los móviles de la marca asiática quedarían condenados a la obsolescencia en poco tiempo, ya que tampoco podrían descargarse aplicaciones al estar fuera de la Play Store ni utilizar el correo electrónico Gmail . Teniendo en cuenta que en España casi uno de cada tres móviles que se venden es un Huawei, el tsunami en las tiendas de tecnología era previsible, y en Granada ya ha comenzado a notarse.

Visitando las grandes superficies de la ciudad y las pequeñas tiendas de móviles durante la jornada de este lunes, sus trabajadores confirman a IDEAL que han sido decenas de granadinos los que han acudido para preguntar por sus terminales Huawei. Algunos, incluso, han planteado la posibilidad de cambiar sus móviles por los de otra marca.

«Hay bastante desconcierto. A lo largo de la mañana se han acercado varios clientes por la tienda preguntando qué iba a pasar con sus móviles a partir de ahora», afirma Alberto, responsable de la tienda Media Markt situada en Pulianas. De acuerdo con el trabajador, por el momento no están pudiendo aclarar demasiada información a los clientes porque «no hay nada confirmado al cien por cien». En esta misma línea, Alberto detalla que, hasta ahora, Huawei no se ha puesto en contacto con su cadena para aclarar qué ocurre con los móviles que tienen en venta ni cómo deben operar de cara a la clientela.

En una de las tiendas de The Phone House en Granada, los dependientes confirman la intranquilidad existente entre la clientela y explican que ya se han encontrado con un intento de devolución. «Esta mañana ha venido un muchacho con un móvil Huawei comprado recientemente. Quería cambiarlo por uno de otra marca a raíz de lo ocurrido con Google», detallan.

Otra de las grandes superficies de la ciudad afirma haber recibido a «bastantes clientes» preguntando por el futuro marca asiática, por qué iba a ocurrir con sus terminales y por la posiblidad de devolución. Por su parte, en las pequeñas tiendas de tecnología del centro de Granada afirman que «aún es pronto», dado que el anuncio se ha dado a conocer esta misma mañana, pero confirman que ya se han encontrado con «algún cliente preocupado».

Problemas con las devoluciones

Los distintos comercios de venta de terminales en Granada coinciden en que la política de devoluciones no se extiende a esta situación y defienden que su garantía no cubre este tipo de cambios. «Una cosa es que el móvil tenga un defecto de fábrica, y otra es querer cambiarlo por una decisión de Google, que es una empresa externa a nosotros y a Huawei», explica el dependiente de una de las tiendas de móviles de Granada.

Por su parte, en la tienda The Good Mobile, situada en el Zaidín, aseguran que la devolución no es una opción, principalmente porque «los móviles Huawei que están a la venta y que hemos vendido en las últimas semanas no tienen ningún tipo de problema». Además, añaden que «seguramente Huawei acabará usando el software libre de Android, y sus clientes no acabarán notando apenas la diferencia» ya que es algo «común en varios operadores chinos».

«A uno de los clientes le hemos dado la posibilidad de cambiarlo por un modelo superior de la misma marca pagando la difefencia, pero eso es lo máximo que podemos hacer. No podemos devolver el dinero», cuenta el responsable de otro negocio.

Tras la oleada de mensajes de millones de usuarios de Huawei con el mismo problema que los clientes de Granada, Google ha emitido un mensaje de calma a través de las redes sociales. En este comunicado, el gigante norteamericano explica que todas aquellas personas que cuenten con un dispositivo de Huawei podrán seguir utilizando los distintos servicios de la compañía sin problemas. Eso sí, no van a poder actualizar el sistema operativo.

El futuro de Huawei

Ante la problemática surgida por el veto estadounidense, Huawei ha querido alzar la voz y ha informado a través de un comunicado que dará soporte por su cuenta a sus usuarios de móvil a través del código abierto.

«Huawei ha contribuido considerablemente al desarrollo y crecimiento de Android alrededor del mundo. Como partner clave de Android, hemos trabajado conjuntamente con la plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios. Huawei seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones, tabletas y dispositivos Huawei y Honor, tanto a los que ya se hayan vendido como a los que siguen estando en stock en todo el mundo. Seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible, para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios del mundo», ha dicho la compañía.