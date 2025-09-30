Desalojan el edificio de Correos por un conato de incendio La gran cantidad de humo que se ha generado por el sobrecalentamiento de un cuadro eléctrico ha obligado a actuar a Bomberos de Granada

El incendio en un transformador el edificio de Correos, en la calle Ganivet, ha obligado a cerrar la oficina postal ante la gran cantidad de humo que había en el interior, ha confirmado a este periódico la Policía Local de Granada. Los clientes han sido redirigidos a otras oficinas mientras los trabajadores permanecen a la espera en la calle.

Tras el aviso por el humo que salía del interior de una arqueta, se ha movilizado a Bomberos de Granada. Mientras tanto, la Policía Local ha organizado el desalojo del edificio y ha procedido a cortar el tráfico en la calle Ganivet para permitir el trabajo de los bomberos. La circulación se ha redirigido de manera momentánea a Reyes Católicos mientras se terminaban de evacuar el humo y se aseguraba la zona.

Poco antes de las doce de la mañana se ha reabierto el tráfico en Ganivet y se ha procedido a aplicar de nuevo las restricciones de circulación en Reyes Católicos, vía solo reservada para vehículos preferentes.

El servicio de emergencias 112 ha recibido varios avisos sobre las 11.10 de la mañana que señalaban que se había generado un fuego en el interior de un cuadro eléctrico del edificio de Correos con trabajadores y clientes en el interior de la oficina.

Todo el personal presente en ese momento en Correos ha podido salir del edificio por su propio pie y, por el momento, no hay constancia de heridos. El edificio ha sido precintado hasta que los Bomberos den orden de que se puede volver a su interior.

Asimismo, los técnicos de Endesa evalúan ahora los daños antes de dar el visto bueno para que los trabajadores puedan retornar al edificio para continuar con sus labores profesionales.

Con «tranquilidad»

Los trabajadores han confirmado que «ha sido un problema con un grupo electrógeno, que se ha sobrecalentado y ha obligado a desalojar por humo». Uno de los empleados asegura que todo ha transcurrido con tranquilidad, «siguiendo el protocolo». En estos momentos, se está derivando a los ciudadanos a otras oficinas para hacer sus trámites. En concreto, a las que hay en el Hipercor y en la avenida de América.

Muchos granadinos se han visto sorprendidos por el incidente. «Tenía que dejar un paquete y ahora veo que no se puede. Me iré corriendo a otra oficina, a ver si allí no hay incendios», ha comentado con sorna uno de los clientes.

Según los empleados de Correos, muchos de los cuales permanecen en el lateral del edificio, bajo los soportales de Ganivet, se está trabajando con celeridad para tratar de reabrir la oficina de Puerta Real «lo antes posible».