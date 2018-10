Las farmacias granadinas alertan del desabastecimiento de medicamentos muy comunes Una farmacéutica busca un medicamento genérico / IDEAL Fármacos como el Nolotil, el Dalsy o la vacuna contra la gripe forman parte de una lista que incluye más de 50 medicamentos afectados ÁNGELA MORÁN RICO Jueves, 1 noviembre 2018, 01:20

Las farmacias de la provincia de Granada, junto con las del resto de España, están sufriendo un desabastecimiento de varios medicamentos entre los que se encuentran Dalsy, Nolotil, Aterina, Trankimazin, Apocal o la vacuna contra la gripe, entre una larga lista que afecta hasta 53 medicamentos en mayor o menor medida.

El desabastecimiento es generalizado en toda la provincia y desde las farmacias de varios municipios aseguran que no saben cuando podrán reponer unidades.

Apenas se han cumplido dos semanas de la campaña contra la gripe y varias farmacias no tienen la vacuna. «Pedimos poca cantidad y ahora desde la distribuidora nos dicen que no hay 'stock' del producto», explica una farmacéutica granadina. Dicen que los fármacos llegan por 'goteo' y no pueden asegurar el abastecimiento de determinados fármacos a los clientes.

Las boticas manifiestan que gran parte de los pacientes no tendrán que interrumpir sus tratamientos porque el problema no afecta a los medicamentos genéricos pero hay otros tratamientos que no tienen genérico y surgen las molestias entre los clientes, que deben volver al médico a que le receten otro fármaco.

Un problema que empezó, en los meses de verano y que aseguran que será ahora cuando se empezará a notar por la época de frío y sus consecuentes enfermedades comunes ligadas al otoño e invierno.

Desde la distribuidora Bidafarma comunican que se trata de un problema de producción por parte de los laboratorios, pero que existe una comunicación constante entre organizaciones para solucionar el problema.