Estado actual del edificio. IDEAL

El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima

El portavoz municipal recuerda que buena parte del inmueble original desapareció hace años y que los restos que quedan «no están protegidos ni tienen valor patrimonial»

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Los restos del cortijo de la Mariana serán demolidos la semana que viene, según ha confirmado este viernes el primer teniente de alcalde y portavoz ... municipal, Jorge Saavedra. A preguntas de los periodistas, el dirigente ha reconocido que el plan del Ayuntamiento pasa por limpiar la zona y habilitarla para que puedan continuar los trabajos de construcción del futuro Parque de las Familias iniciados a comienzos de este año.

