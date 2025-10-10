El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima

Los restos del cortijo de la Mariana serán demolidos la semana que viene, según ha confirmado este viernes el primer teniente de alcalde y portavoz ... municipal, Jorge Saavedra. A preguntas de los periodistas, el dirigente ha reconocido que el plan del Ayuntamiento pasa por limpiar la zona y habilitarla para que puedan continuar los trabajos de construcción del futuro Parque de las Familias iniciados a comienzos de este año.

Saavedra se ha referido a la cuestión después de conocerse que los restos han sido metidos en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. El concejal ha criticado la falta de información fidedigna sobre el inmueble, que lleva casi dos décadas bajo el foco por el mal estado en que se encuentra.

Como ha defendido, de la construcción original, que estaba integrada por seis edificios distintos, «ya casi no queda ni el cortijo, que se derrumbó hace mucho tiempo». Lo que permanece, según ha señalado, «es la parte que, dicho por los informes técnicos años atrás, no está protegida ni tiene ningún valor patrimonial». Se trata de unas caballerizas y unas zonas de almacenaje que están «en ruina técnica, con suciedad en el interior y un importante riesgo para los vecinos».

Saavedra ha asegurado que «respeta» la opinión de parte de los vecinos, que han solicitado en las últimas semanas que se mantenga y recupere el edificio, pero les ha invitado a reflexionar. Según ha expresado, «la inmensa mayoría de los habitantes saben que tienen la suerte de contar con un parque junto a sus viviendas, un verdadero pulmón verde con más de 700 árboles que van a poder disfrutar las familias con los niños y no un espacio que estaba abandonado y dejado de la mano de Dios por el anterior equipo de gobierno».

Restos del cortijo

El futuro de los restos del cortijo ha estado en el centro de la polémica después de que parte de los vecinos hayan reclamado la restauración de los inmuebles que quedan y su integración en el futuro parque. A estas demandas se han sumado también los grupos municipales del PSOE y Vox, que han solicitado al Consistorio que pare la operación y conserve los restos.

En el equipo de gobierno, sin embargo, la voluntad es la de continuar con el proyecto original, la conformación de una gran zona verde con cerca de un millar de ejemplares que termine por cerrar el anillo verde en esta parte de la ciudad. Esta opinión se asienta en los informes técnicos emitidos por el área de Urbanismo a lo largo de la última década y que apuntan al mal estado del edificio.

Para entender lo sucedido hay que regresar a 2008, cuando el inmueble, que originalmente estaba conformado por un cortijo de vega rodeado de edificios de producción vinculados a la actividad agraria, se incluyó en el proyecto de reparcelación de la zona que dio lugar al desarrollo de los actuales de edificios que crecen en el entorno de Rosaleda y Las Alquerías. En ese momento, ya se había abierto expediente de conservación y ruina por la mala situación en la que se encontraba y la Policía Local había advertido en varias ocasiones su ocupación por distintos asentamientos.

En 2009, Urbanismo ordenó la ejecución de medidas urgentes de seguridad pública para lo que se apoyaba en un informe técnico que describía que uno de los edificios del conjunto presentaba signos de haber padecido un incendio, mientras que el forjado y las cubiertas de otro de los inmuebles se encontraban en muy mal estado. Otros cuerpos del contijo presentaban viguetas rotas y espacios colapsados, además de acumulaciones de basura, vegetación y cascajos en el interior.

Proyecto del parque

Hasta 2019, cuando la propiedad pasó a manos municipales como parte de las compensaciones por el desarrollo de la zona, el Ayuntamiento comunicó en varias ocasiones a los anteriores dueños y a la junta de compensación la necesidad de actuar para disminuir el riesgo existente. Como reconocen los informes de la época, solo se efectuaron medidas temporales parciales.

La zona, ya con los volúmenes perdidos, se integró en el proyecto del parque, que arrancó los trabajos meses atrás. La negativa, sin embargo, a permitir que las máquinas culminaran el derribo de las estructuras que restan forzó al Ayuntamiento a acudir a los juzgados para confirmar la autorización de entrada. En septiembre, un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Granada consideró fundamentada la petición municipal y le dio luz verde para el acceso a la finca.