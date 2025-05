Deporte inclusivo desde la infancia, una herramienta para sembrar valores

César Guisado Jueves, 22 de mayo 2025, 15:32 Compartir

En el gimnasio del IES Federico García Lorca de Churriana de la Vega, las ruedas de las sillas de baloncesto suenan sobre el parque mientras los estudiantes, entre risas y asombro, intentan encestar desde una nueva perspectiva. No es una clase habitual de Educación Física. Es una jornada de deporte inclusivo organizada por asociaciones como el Churriana Inclusivo, club de baloncesto en silla de ruedas, o la Asociación Granada Integra, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Estas actividades no solo ofrecen una experiencia diferente, sino que siembran en los más jóvenes la semilla de la empatía, el respeto y la inclusión. Al permitir que los alumnos vivan en primera persona las dificultades y logros de las personas con discapacidad, se fomenta una comprensión más profunda y realista de la diversidad.

Carmen Porras, joven deportista granadina con lesión medular y jugadora de baloncesto en silla de ruedas, expresó en la Gala del Deporte Inclusivo de marzo en Churriana de la Vega: «En la clase de Educación Física de mi instituto, soy un problema porque mi profesor no sabe qué hacer conmigo. Pero yo me pregunto: ¿cuántas alumnas tiene con una beca deportiva y que hagan deporte de alto nivel? Solo a mí, pero como necesito una silla de ruedas, soy un problema en la clase de gimnasia. No deben los profesores estarán más formados para enseñar no solo a personas con discapacidad física, sino también a todos los demás para que hagamos deporte en un espacio común?», expresó ante, todo sea dicho, un auditorio boquiabierto.

Sus palabras reflejan una realidad que aún persiste en muchos centros educativos: la falta de formación y recursos para integrar adecuadamente a estudiantes con discapacidad en las actividades físicas.

Una década de trayectoria

La Asociación Granada Integra, con más de una década de trayectoria, ha sido pionera en promover el deporte adaptado en la provincia. A través de iniciativas como la Carrera Inclusiva Churriana Integra, que en su última edición reunió a más de un millón de participantes, se fomenta la participación conjunta de personas con y sin discapacidad, promoviendo valores de esfuerzo, superación y compañerismo. Además, la asociación implementó en sus inicios un banco de préstamo de material deportivo adaptado, facilitando el acceso al deporte a quienes no disponen de los recursos necesarios.

Desde el ámbito institucional, el Ayuntamiento de Churriana de la Vega ha mostrado un compromiso firme con la inclusión, organizando actividades deportivas adaptadas en colaboración con entidades locales. Estas acciones no solo benefician a las personas con discapacidad, sino que enriquecen a toda la comunidad educativa, promoviendo una cultura de respeto y aceptación.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Es fundamental que la formación en valores inclusivos y la práctica del deporte adaptado se integren de manera estructural en el currículo educativo. Los docentes deben recibir la formación necesaria para atender la diversidad en sus aulas y actividades, asegurando que ningún estudiante se sienta excluido o considerado un problema.

La inclusión no es solo una cuestión de accesibilidad física, sino también de actitud y compromiso. Al educar desde la infancia en la aceptación de la diversidad y la empatía, se construye una sociedad más justa y cohesionada.

El deporte, con su capacidad para unir, motivar y enseñar, se presenta como una herramienta poderosa en este proceso. En palabras de Carmen Porras, la inclusión en el deporte no debería ser una excepción, sino la norma. Es responsabilidad de todos, desde las instituciones hasta cada individuo, trabajar para que ningún niño o niña se sienta excluido en el patio de recreo o en la clase de Educación Física.

Porque, al final, el verdadero triunfo no está en la medalla, sino en la sonrisa de quien, por fin, se siente parte del juego.

Granada se ha convertido en un referente en la promoción del deporte inclusivo después de un largo camino, gracias a diversas iniciativas que buscan integrar a jóvenes con discapacidad en actividades deportivas.

Una de las primeras iniciativas en llevarse a cabo fue el Circuito de Deporte Adaptado, que recorría cinco municipios de la provincia para fomentar la inclusión a través del deporte. Este circuito pretende ofrecer actividades como baloncesto en silla de ruedas, atletismo adaptado y boccia, permitiendo que personas con y sin discapacidad compartan experiencias deportivas en igualdad de condiciones. No hay disco duro, pero fue un comienzo.

En el Cubillas

Otra propuesta destacada fue el campamento inclusivo organizado por la madrileña Fundación También en el pantano de Cubillas. Este campamento ofrece a jóvenes con y sin discapacidad la oportunidad de participar en actividades acuáticas y deportivas adaptadas, promoviendo la convivencia y el respeto mutuo. Se continúa realizando, pero rota en diferentes escenarios de toda España.

Además, el Ayuntamiento de Granada cede instalaciones como el polideportivo San Francisco Javier. Esta iniciativa, que se pone en marcha junto a Homo Sapiens, busca fomentar la inclusión social a través del deporte, ofreciendo un espacio donde todos los jóvenes puedan disfrutar y desarrollarse.

El Ayuntamiento de Granada también ha mostrado su compromiso con la inclusión, organizando en el pasado jornadas como «Granada se Mueve por la Inclusión», en colaboración con España se Mueve. Durante estas jornadas, alumnos de centros escolares de la ciudad participan en modalidades deportivas inclusivas como baloncesto, yoga o natación, promoviendo la integración desde edades tempranas.

Estas iniciativas, junto con el trabajo de asociaciones y entidades locales, demuestran que el deporte puede ser una herramienta poderosa para construir una sociedad más inclusiva y justa. Al ofrecer espacios donde todos los jóvenes, independientemente de sus capacidades, puedan participar y disfrutar del deporte, se fomenta la empatía, el respeto y la cohesión social.

Es fundamental que estas acciones se mantengan y se amplíen, integrando la inclusión como un pilar esencial en todas las actividades deportivas y educativas. Solo así se podrá garantizar que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y sentirse parte de la comunidad.