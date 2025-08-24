Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patio con chatarra en el chalet okupado. S. M.

Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización

Una decena de vecinos de Bola de Oro reclaman una solución a un problema que sufren desde hace ya más de dos años

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:34

La piscina comunitaria que comparten Raúl y sus vecinos está prácticamente sin bañistas hace dos años, el tiempo que un chalet contiguo a su ubicación ... lleva okupado. «Aquí vemos de todo. Mosquitos, cucarachas y hasta ratas», lamenta el portavoz del residencial. Desde los jardines compartidos ven el origen de esta situación: una piscina de color verdoso y dos grandes patios repletos de chatarra, plásticos y comida putrefacta que, tal y como ellos mismos relatan y observan, «no deja de aumentar día tras día».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  3. 3

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  5. 5

    La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores
  6. 6

    El retrato más fiel de Isabel la Católica
  7. 7 Alba, la trabajadora social que dejó su empleo para abrir una juguetería muy especial en Granada
  8. 8 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  9. 9

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  10. 10 Un emprendedor de un pueblo de Granada triunfa con sus espectáculos musicales y gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización

Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización