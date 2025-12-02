Denuncian el riesgo de incendio de los toldos de plástico de la calle Calderería

La calle Calderería que da acceso principal al Albaicín por la Cuesta de San Gregorio se encuentra envuelta de nuevo en otra polémica. Mejor dicho, ... cubierta por ella, porque se trata de la denuncia que realiza la asociación de vecinos del Albaicín por la colocación de unos enormes toldos azules de plástico para proteger de la lluvia la mercancía que los comerciantes exponen en el exterior de sus comercios. Es decir, sobre la propia vía pública y colgados de las fachadas.

Para empezar, hay que tener en cuenta que según las normativas urbanísticas, tanto la ocupación de vía pública como la exposición de mercancías en las fachadas no está permitida, recuerda la asociación de vecinos del barrio. «Y sin embargo, se permite, impide el paso y es ya de por sí peligroso este tema».

La preocupación ahora ha crecido. «Estamos ya cansados de decirlo. Entre los textiles y los toldos, no queremos ni pensar lo que pasaría si se declara un incendio». Es tal su preocupación, que «incluso hemos pedido informes de seguridad a los Bomberos», terminan.