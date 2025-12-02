Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toldos de plástico en la calle Calderería. Javier F. Barrera
Denuncian el riesgo de incendio de los toldos de plástico de la calle Calderería

La preocupación es enorme, por lo que la asociación de vecinos del barrio ha llegado a pedir informes de seguridad a los Bomberos

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:20

La calle Calderería que da acceso principal al Albaicín por la Cuesta de San Gregorio se encuentra envuelta de nuevo en otra polémica. Mejor dicho, ... cubierta por ella, porque se trata de la denuncia que realiza la asociación de vecinos del Albaicín por la colocación de unos enormes toldos azules de plástico para proteger de la lluvia la mercancía que los comerciantes exponen en el exterior de sus comercios. Es decir, sobre la propia vía pública y colgados de las fachadas.

