Denuncian el mal estado de una torre declarada BIC en Cijuela

Cultura no tiene previsto ninguna mejora y el Ayuntamiento trata de expropiar el terreno en el que se encuentra, una propiedad privada

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:34

Expertos en patrimonio denuncian el mal estado en el que se encuentra la Torre de Bordonal, en Cijuela. «Presenta dos grietas en su estructura y ... está en riesgo de derrumbe», detallan en un escrito remitido a este periódico. Alertan, además, de la pérdida de volumen de la edificación en comparación con imágenes de 1999 y advierten de que «el proceso de ruina está en curso y que, sin ninguna intervención inmediata, desaparecerá en pocos años». Apelan a la delegación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, así como a las instituciones locales competentes, para que promuevan estas actuaciones sin demora.

