Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior de la sucursal en el que este individuo guarda sus pertenencias S. M.

Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote

Policía Local actúa de forma recurrente por avisos, que alertan de los altercados causados por una persona que vive en la calle y presenta problemas mentales

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:39

Vecinos y negocios de Albolote denuncian la inseguridad que padecen por una persona que vive en la calle, que ha agredido a dos personas, y ... que presenta problemas de salud mental. Según explican los afectados, este individuo, de unos 40 años aproximadamente, se dedica a gritar a los viandantes y tiene comportamientos agresivos cuando tratan de dialogar con él para que no los moleste. «Nos enfrenta si le llamamos la atención y responde enfurecido», afirman. Tratan de ignorarlo y no entran en provocaciones, aunque hay veces que estas situaciones se dan sin que ellos tengan ningún acercamiento hacia él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  4. 4 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  5. 5

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  6. 6 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  7. 7 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  8. 8

    Un coche municipal será el transporte escolar para las niñas de la Alpujarra
  9. 9 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  10. 10 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote

Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote