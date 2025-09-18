Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote

Vecinos y negocios de Albolote denuncian la inseguridad que padecen por una persona que vive en la calle, que ha agredido a dos personas, y ... que presenta problemas de salud mental. Según explican los afectados, este individuo, de unos 40 años aproximadamente, se dedica a gritar a los viandantes y tiene comportamientos agresivos cuando tratan de dialogar con él para que no los moleste. «Nos enfrenta si le llamamos la atención y responde enfurecido», afirman. Tratan de ignorarlo y no entran en provocaciones, aunque hay veces que estas situaciones se dan sin que ellos tengan ningún acercamiento hacia él.

Aseguran que esta situación se mantiene desde hace tres años, aunque hay épocas en las que es más frecuente, como ha sucedido durante las últimas semanas de este verano. «Está un tiempo fuera medicado y vuelve más tranquilo. Pero a los pocos días canta a gritos de madrugada y repite lo mismo. No sabemos qué hacer», lamentan. No solo les preocupa su inseguridad, también el estado en el que este hombre se encuentra. «Queremos que se tomen las decisiones necesarias para ayudarlo», añaden. Este individuo en cuestión pernocta en bancos en las plazas o junto a una sucursal bancaria en la avenida principal de Albolote, en el Paseo de Colón. Aquí mismo guarda un par de bolsas con ropa, mantas para protegerse del frío durante la noche y otras pertenencias.

Además de los inconvenientes que causa en el día a día de los ciudadanos, también agredió recientemente a un policía local. Le propinó un cabezazo una noche cuando el agente acudió al lugar en el que se encontraba por causar alteración del orden público. Los enfrentamientos son lo que más inquieta a los vecinos. «Tememos que pueda derivar en algo más grave», dicen, al tiempo que solicitan una solución que sea duradera.

El alcalde de Albolote, Salustiano Ureña (PP), confirma que este problema es «recurrente» en el municipio desde hace tiempo y que desde el consistorio hacen todo lo que está en su mano para controlar la situación. No obstante, asegura que al no ser una persona incapacitada, no pueden tomar más medidas. El regidor insiste, además, en que el individuo no acude a las citas con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento.

Actuación policial

La Policía Local acude habitualmente por los avisos de los vecinos afectados, aunque al no cometer ningún delito, no pueden proceder a su detención. Se encargan de disuadir a esta persona por alteración del orden público, para que no cause más problemas. Al parecer, se trata de un vecino de toda la vida de Albolote al que muchos conocen, motivo por el que les preocupa aún más su bienestar.