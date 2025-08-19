Denuncian colas y tres meses de demora en la obtención de certificados del Registro Civil de Granada

La sección de Justicia del sindicato CC OO denuncia colas, sobrecarga de trabajo y demora de hasta tres meses en el Registro Civil de Granada. ... El sindicato achaca la situación a la falta de personal por las vacaciones, a la sobrecarga de trabajo y al sistema de cita previa, que desespera a los ciudadanos que acaban por acudir presencialmente a la oficina en busca de respuesta. «La digitalización y modernización de la justicia, introduciendo un sistema informático de cita previa, en el que tanto énfasis pone la Junta de Andalucía esconde la realidad a la que diariamente se enfrentan los trabajadores de la administración de Justicia para dar un Servicio publico eficaz y de calidad», lamenta.

«CCOO ha podido constatar que, por ejemplo, si se desea solicitar un simple certificado de nacimiento para obtención del Dni o el pasaporte, el sistema de cita previa ante el Registro civil de Granada tiene actualmente una demora de tres meses aproximadamente», critica el sindicato. «Este exceso temporal se complica en el periodo estival por el de la ciudadanía que solicita la obtención de certificados y por la reducción de plantilla por vacaciones, debiendo los funcionarios que atienden en el registro a la ciudadanía que tiene cita previa como a aquella ciudadanía que sin cita por diversas razones acuden con desesperación para el cumplimiento de plazos o por razones de salud», añaden en un comunicado.

«En ocasiones, se genera un estrés laboral entre los trabajadores y un malestar de la ciudadanía ante un servicio publico deficitario», sentencia CC OO. No es la única deficiencia que ha presentado el registro civil en los últimos meses. La migración a un nuevo programa. En Granada se puso en marcha el 24 de junio Dicireg, la nueva plataforma digital que implementa el nuevo modelo único y electrónico para toda España.