Denuncian colas y tres meses de demora en la obtención de certificados del Registro Civil de Granada

La sección de Justicia del sindicato CCOO denuncia la sobrecarga de trabajo

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 19:01

La sección de Justicia del sindicato CC OO denuncia colas, sobrecarga de trabajo y demora de hasta tres meses en el Registro Civil de Granada. ... El sindicato achaca la situación a la falta de personal por las vacaciones, a la sobrecarga de trabajo y al sistema de cita previa, que desespera a los ciudadanos que acaban por acudir presencialmente a la oficina en busca de respuesta. «La digitalización y modernización de la justicia, introduciendo un sistema informático de cita previa, en el que tanto énfasis pone la Junta de Andalucía esconde la realidad a la que diariamente se enfrentan los trabajadores de la administración de Justicia para dar un Servicio publico eficaz y de calidad», lamenta.

