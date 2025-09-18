Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de una patrulla en la zona de Palacio de Congresos. Antonio L. Juárez

Denuncian ante Trabajo que no se vacuna a policías nacionales de Granada contra enfermedades infecciosas

El Sindicato Unificado de Policía Nacional asegura que hasta 2021 se procedía a la revacunación de agentes que mostraban anticuerpos deficitarios y se administraban dosis de refuerzo

P. G-T.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:56

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que los policías nacionales destinados en Granada no tienen garantizado su derecho a recibir las vacunas necesarias frente ... a enfermedades infectocontagiosas, como la hepatitis A y B, a pesar de estar expuestos de manera habitual a situaciones que comprometen su salud. El sindicato ha dado parte a la Inspección de Trabajo, solicitando que «actúe en consecuencia para restaurar la legalidad y la seguridad de los agentes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  4. 4

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  5. 5 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  6. 6

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  7. 7 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  8. 8

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  9. 9 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  10. 10

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denuncian ante Trabajo que no se vacuna a policías nacionales de Granada contra enfermedades infecciosas

Denuncian ante Trabajo que no se vacuna a policías nacionales de Granada contra enfermedades infecciosas