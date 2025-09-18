Denuncian ante Trabajo que no se vacuna a policías nacionales de Granada contra enfermedades infecciosas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que los policías nacionales destinados en Granada no tienen garantizado su derecho a recibir las vacunas necesarias frente ... a enfermedades infectocontagiosas, como la hepatitis A y B, a pesar de estar expuestos de manera habitual a situaciones que comprometen su salud. El sindicato ha dado parte a la Inspección de Trabajo, solicitando que «actúe en consecuencia para restaurar la legalidad y la seguridad de los agentes».

En un comunicado, exponen que, tradicionalmente, todos los agentes que ingresaban en la Escuela Nacional de Policía (ENP) recibían vacunación frente a la hepatitis A y B en caso de no estar debidamente inmunizados. Esta práctica responde a la obligación legal de proteger a los funcionarios frente a los riesgos inherentes a su profesión. Hasta 2021 en Granada se procedía a la revacunación de aquellos policías que mostraban anticuerpos deficitarios ante la Hepatitis A y B e incluso se administraban dosis de refuerzo frente al tétanos-difteria cuando era necesario.

Sin embargo, desde la creación en junio de 2021 de la Unidad Básica Sanitaria en la Comisaría Provincial de Granada, encargada de la vigilancia de la salud de todos los agentes de la provincia, esta obligación ha dejado de cumplirse y «ha dejado a los agentes sin cobertura efectiva». En la última reunión del Comité de Seguridad y Salud, un asesor de la administración manifestó que «actualmente las vacunaciones objeto de control se encuentran incluidas en los calendarios vacunales de todas las Comunidades Autónomas y es Salud Pública de dichas comunidades la encargada de esta actividad».

El SUP rechaza frontalmente estas afirmaciones, «al no ajustarse a la normativa vigente ni al marco legal de la prevención de riesgos laborales». «La Dirección General de la Policía, a través de la Unidad Básica Sanitaria, tiene la obligación de garantizar la vacunación de los policías nacionales frente a los riesgos biológicos propios de la profesión, no habiendo lugar para derivar dicha responsabilidad», lamenta el sindicato. «Una de nuestras funciones como representantes sindicales es salvaguardar la protección sanitaria que le corresponde por derecho a los policías nacionales. Negar estas vacunaciones supone un grave incumplimiento en materia de salud laboral y un riesgo inaceptable para quienes cada día velan por la seguridad ciudadana», concluyen.

Este medio se ha puesto en contacto con subdelegación del Gobierno para conocer su versión de los hechos.