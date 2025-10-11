Denuncia un ataque vandálico a su casa mientras dormía en Huétor Vega La vivienda ha amanecido cubierta de pintadas y los autores ha pegado fuego a una bandera palestina colgada en una terraza

Carlos Morán Granada Sábado, 11 de octubre 2025, 14:01

Enrique no se dio cuenta de que unos extraños merodeaban alrededor de su casa. Estaba dormido. Fueron sus vecinos los que le avisaron a primera hora de la mañana de que la fachada estaba cubierta de pintadas. Además, los desconocidos habían pegado fuego a una bandera palestina que había colgado en una de las terrazas de su vivienda, ubicada en la localidad granadina de Huétor Vega. El ataque vandálico se ha producido esta pasada madrugada del 11 de octubre y Enrique no entiende nada. «Nunca he tenido problemas con nadie. Es la primera vez que me ocurre. Me han dicho amigos que ya no ponga nada, pero es mi casa y hago lo que quiero. También coloco la bandera de Andalucía cuando es el día de la comunidad y seguiré haciéndolo», dice a IDEAL.

La víctima ya ha comunicado el incidente a la Guardia Civil de La Zubia y este próximo lunes formalizará la denuncia para que el instituto armado investigue lo sucedido e intente localizar e identificar a los autores de los hechos. «Podían haber ardido los toldos y ahora estaríamos hablando de algo peor», se lamenta Enrique.

En los últimos tiempos, se han producido actos violentos contra sedes de partidos políticos tanto en Granada como en otros puntos de España, pero los asaltos a viviendas particulares son más excepcionales.