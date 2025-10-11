Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La bandera de Palestina quemada y pintadas de 'Viva Vox' en la puerta. Ideal

Denuncia un ataque vandálico a su casa mientras dormía en Huétor Vega

La vivienda ha amanecido cubierta de pintadas y los autores ha pegado fuego a una bandera palestina colgada en una terraza

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:01

Comenta

Enrique no se dio cuenta de que unos extraños merodeaban alrededor de su casa. Estaba dormido. Fueron sus vecinos los que le avisaron a primera hora de la mañana de que la fachada estaba cubierta de pintadas. Además, los desconocidos habían pegado fuego a una bandera palestina que había colgado en una de las terrazas de su vivienda, ubicada en la localidad granadina de Huétor Vega. El ataque vandálico se ha producido esta pasada madrugada del 11 de octubre y Enrique no entiende nada. «Nunca he tenido problemas con nadie. Es la primera vez que me ocurre. Me han dicho amigos que ya no ponga nada, pero es mi casa y hago lo que quiero. También coloco la bandera de Andalucía cuando es el día de la comunidad y seguiré haciéndolo», dice a IDEAL.

La víctima ya ha comunicado el incidente a la Guardia Civil de La Zubia y este próximo lunes formalizará la denuncia para que el instituto armado investigue lo sucedido e intente localizar e identificar a los autores de los hechos. «Podían haber ardido los toldos y ahora estaríamos hablando de algo peor», se lamenta Enrique.

En los últimos tiempos, se han producido actos violentos contra sedes de partidos políticos tanto en Granada como en otros puntos de España, pero los asaltos a viviendas particulares son más excepcionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  3. 3 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  4. 4

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después
  5. 5 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  6. 6

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  7. 7 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  8. 8 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  9. 9

    Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después
  10. 10

    El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denuncia un ataque vandálico a su casa mientras dormía en Huétor Vega

Denuncia un ataque vandálico a su casa mientras dormía en Huétor Vega