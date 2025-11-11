La Delegación de Desarrollo Educativo y la Asociación de Directores de Institutos abordan los retos educativos de Granada

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, se ha reunido con la Asociación de Directoras y Directores de Institutos de Andalucía ( ... ADIAN) en la provincia para analizar la situación actual de los institutos y trazar vías de colaboración para abordar los retos educativos y la mejora continua del sistema educativo público.

A la reunión han asistido los representantes provinciales de ADIAN, Isabel Romero Martínez, secretaria provincial de la asociación y directora del IES Alonso Cano de Dúrcal, y Evelio David Damas Bueno, coordinador provincial y director del IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros.

Entre los temas tratados destaca el análisis de los protocolos de actuación de suicidio y acoso, con el objetivo de encontrar el equilibrio entre la necesaria protección del alumnado y la gestión eficiente de la burocracia que recae sobre los equipos directivos. También se ha abordado la sostenibilidad económica de los centros; la agilización de las sustituciones del profesorado y el refuerzo del personal de Administración y Servicios.

Tanto la Delegación Territorial como ADIAN han valorado muy positivamente este encuentro, que refuerza los cauces de comunicación y consolida una relación basada en la confianza y la cooperación y ambos coinciden en que el diálogo es la herramienta más poderosa para identificar desafíos y transformarlos en oportunidades de progreso.

La delegada ha asegurado que «este compromiso de trabajo conjunto asegura que las necesidades de los centros educativos granadinos y, por extensión, de todo el alumnado, sigan siendo la máxima prioridad, sentando las bases para continuar mejorando la calidad de la educación pública en nuestra provincia».