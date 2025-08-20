Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica» Nicholas Horobin dejó su vida en la ciudad de Blackburn (Inglaterra) para marcharse con sus padres a Granada cuando tenía 16 años

El inglés Nicholas Horobin vivía con sus padres en la ciudad de Blackburn, al norte de Inglaterra. Y hace ya más de 20 años, cuando era un adolescente de 16 años de edad, llegó a Granada junto a sus padres, que quería iniciar una nueva vida en España. La idea que tenían era clara: comprar y restaurar casas viejas en pueblos de Andalucía. Y hoy, dos décadas después, Nicholas tiene claro que fue lo mejor que pudieron hacer.

Así lo cuenta al medio 'The i Paper', donde rememora cómo fueron sus primeros pasos en la provincia de Granada. Llegaron a una casa de pueblo vieja que no tenía suministro de agua ni electricidad, ni tampoco ventanas. Pero poco a poco fueron reformándola y acabaron por convertirla en un auténtico hogar.

De este modo comenzó la aventura de Nicholas en Granada, un lugar que le ha enamorado y donde vive desde entonces, tal y como cuenta en 'The i Paper'. Actualmente vive en Alhama de Granada, donde ha formado una familia con Rocío, su mujer, con quien tiene dos hijos. Y, además del amor, en la provincia ha encontrado un lugar inmejorable para vivir: «Aquí no vienes solo a comprar una casa, vienes a formar parte de un pueblo, de un ritmo y una tradición. Te conviertes en parte de un pueblo».

El de Blackburn ahora trabaja como agente inmobiliario y se dedica a dar a descubrir esta parte de Andalucía a otras personas, tal y como planearon sus padres a su llegada a Granada. De hecho, hace lo que justamente ellos idearon en un inicio: buscar casas baratas de pueblo para quienes buscan una vida diferente.

Casas de pueblo desde 25.000 euros

Según cuenta, él mismo vive en un adosado reformado con vistas a la montaña que tan solo le costó 58.000 euros. Y no solo eso, sino que explica que todavía es posible encontrar casas de pueblo con precios que parten desde los 25.000 euros. «Es un lugar donde la vida sigue siendo asequible y, sobre todo, auténtica», asegura.

De este modo, el inglés tiene claro que la provincia de Granada es un lugar ideal para quienes buscan alejarse de las masas y vivir la auténtica experiencia de la vida de pueblo. «Es un sitio donde aún puedes vera a abuelos, padres y nietos celebrando las tradiciones del pueblo», finaliza.