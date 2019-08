Treinta efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un fuego junto al CAR de Sierra Nevada 00:11 Imágenes del incendio. / ADRIÁN THIAM CREUS Al parecer el incendio, que se puede ver desde la capital, aún no ha afectado a los pinares JORGE PASTOR Miércoles, 14 agosto 2019, 00:03

Efectivos del Infoca trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio que se ha declarado esta noche en Sierra Nevada, en una zona cercana al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Pradollano. El dispositivo se ha puesto en marcha sobre las 21.55 horas, cuando varias llamadas han advertido de la ignición al servicio coordinado de emergencias 112, que rápidamente ha puesto en aviso al Infoca.

Por las características del lugar y al estar ya bien entrada la noche, resulta muy complicado hacer una valoración todavía de daños y área afectada. Desde el Infoca comentan que ahora todos los esfuerzos se centran en controlar el siniestro que, al parecer, aún no ha afectado a la franja de pinares. Hasta allí se han desplazado 29 de bomberos del Infoca, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos camiones autobomba y uno nodriza. Los medios aéreos no pueden intervenir hasta que no sea de día.

El fuego se puede observar desde la capital granadina. Fuentes próximas a los servicios de extinción han mostrado su confianza en que el incidente no vaya a mayores. Esta noche no hace tanto calor y tampoco sopla el viento. Al parecer, tampoco hay grandes dificultades para acceder a este paraje.

Imagen desde el observatorio de Sierra Nevada. / Observatorio de Sierra Nevada

Las llamas han alertado a algunos vecinos de Monachil, como este usuario de Twitter que daba la voz de alarma en el inicio del incendio.

Está propagándose demasiado deprisa pic.twitter.com/uGOLa4c9Tg José Méndez Romero🏆 (@BruixetValencia) August 13, 2019

Este es el tercer incendio ocurrido este martes en la provincia de Granada. En el mediodía se declaró un fuego en Pinos del Valle, pueblo del municipio del El Valle que ya ha sido controlado aunque aún trabajan en su extinción.

El primero de los incendios forestales en los que trabajaron este martes varios dispositivos del Plan Infoca se iniciaba en la madrugada en Balerma, donde el fuego ha arrasado 10 hectáreas tras más de ocho horas de trabajo consiguieron extinguirlo.