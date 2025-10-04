Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tras 20 años de experiencia en el 061, Mari Paz Carmona, vuelve a su tierra como directora del Centro de Emergencias Sanitarias de Granada Pepe Marín
Mari Paz Carmona | Nueva directora del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Granada

«Debemos cuidar a los profesionales y hacer un uso racional de la sanidad»

Médico de familia de urgencias, vuelve a su tierra para coordinar los equipos de emergencia de la provincia andaluza que más avisos recibe

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:58

Aunque de adolescente su plan era estudiar telecomunicaciones o aeronáutica, la granadina Mari Paz Carmona terminó enamorándose de la medicina. Y menos mal, porque esta ... profesión solo le ha dado buenos momentos desde que empezó la residencia en el hospital Virgen de las Nieves. Allí se especializó en medicina de familia; también en el centro de salud de la Chana. Desde entonces, ha dado muchas vueltas, pero hoy, tras 20 años de experiencia en el 061, vuelve a su tierra como directora del Centro de Emergencias Sanitarias de Granada.

