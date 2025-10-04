«Debemos cuidar a los profesionales y hacer un uso racional de la sanidad»

Aunque de adolescente su plan era estudiar telecomunicaciones o aeronáutica, la granadina Mari Paz Carmona terminó enamorándose de la medicina. Y menos mal, porque esta ... profesión solo le ha dado buenos momentos desde que empezó la residencia en el hospital Virgen de las Nieves. Allí se especializó en medicina de familia; también en el centro de salud de la Chana. Desde entonces, ha dado muchas vueltas, pero hoy, tras 20 años de experiencia en el 061, vuelve a su tierra como directora del Centro de Emergencias Sanitarias de Granada.

–Granada y Jaén han marcado su trayectoria.

–Así es. Después de la residencia empecé a trabajar en los servicios de urgencias de atención primaria de Granada;luego saqué plaza en Jaén pero seguí viviendo aquí;después me nombraron jefa de Servicio allí; fui directora regional;volví a Granada primero como médico asistencial y me fui al Virgen de las Nieves como jefa de Urgencias, y ya en 2024 pasé nueve meses como directora del 061 de nuevo en Jaén.

–¿Cómo se siente?

–Llevo muchos años viajando y la carretera cansa y tiene sus peligros. Ahora estoy muy contenta y a la vez ilusionada. Como ya he sido directora del 061, lo único que cambia es que ahora estoy en mi casa. No esperaba que me ofrecieran esta oportunidad porque el director de Granada llevaba muchos años y ha hecho un trabajo excelente. Así que no entraba en mis planes volver, aunque sí quería, lo deseaba porque tenía ganas de estar aquí con los míos.

–¿Diría que ha cumplido su objetivo como médico?

–Lo cierto es que yo soñaba con ser médico rural o de atención primaria hasta que conocí el servicio de urgencias y ya no hubo marcha atrás. Lo más especial es la variabilidad, ver casos completamente distintos. Lo mismo atiendes un síndrome coronario que un ictus o un accidente de tráfico. Pero lo mejor de todo es el trato humano en el servicio, tanto con los pacientes, que suelen ser muy agradecidos, como con los compañeros de guardia. Yo me quedo con eso.

Retos «Vamos a trabajar para potenciar el helicóptero como un recurso sanitario de primer orden»

–¿Cree que los granadinos son conscientes del papel que cumple el 061?

–Creo que la población es consciente de que tiene una respuesta sanitaria, no solo por nosotros, sino por todos los equipos médicos y por los hospitales. Creo que Granada es consciente y que está orgullosa de su sanidad. Nuestros equipos de emergencia atienden fundamentalmente emergencias sanitarias, es decir, aquellas patologías que ponen en riesgo la vida del paciente. Es importante cualquier asunto de salud, pero no requiere la misma rapidez de actuación una patología que puede llevarte al fallecimiento o a lesiones graves que una que permite un tiempo de respuesta más prolongado. Debemos concienciarnos todos, cuidar a los profesionales y hacer un uso racional de la sanidad.

–La población hoy espera para una cita médica, una consulta, una cirugía... ¿Cuál es el reto en emergencias?

–Granada es una ciudad con dos grandes hospitales, con una enorme oferta sanitaria porque también tiene una potente oferta privada, que eso hay que tenerlo en cuenta, y una población flotante de estudiantes. Registra muchísima actividad en carretera, en la circunvalación y lo que es el Cinturón y genera mucha asistencia en urgencia y emergencia. De hecho, Granada es la provincia que más avisos recibe de toda Andalucía, entre 10 o 12 durante el día y 6 o 7 por las noches. El reto es mantener la línea de trabajo de los equipos y potenciar el helicóptero, que está en Baza, como un recurso sanitario de primer nivel.

–¿Mejoraría así la asistencia?

–Sin duda. Desde finales del año pasado, usamos el helicóptero para derivar sangre y trasfundirla de manera inmediata a nivel extrahospitalario. Eso aporta muchísima calidad a la asistencia al accidente de tráfico, por ejemplo. Aunque parece sencillo, requiere un compromiso enorme, sobre todo, por parte de enfermería porque hay que conservar un producto especialmente delicado en unas condiciones muy estrictas de temperatura. Así que se usa muchísimo, pero debería usarse más. El helicóptero es una herramienta valiosísima. Hay que seguir extendiendo esa capacidad de respuesta tan rápida.

Inquietudes «Tenemos protocolo, pero necesitamos herramientas para gestionar mejor las agresiones»

–En apenas 48 horas, un celador y una enfermera han sido agredidos estando de guardia en urgencias de Gran Capitán.

–En las emergencias a veces también ocurre. No podemos vivir así. Los sanitarios nos podemos poner en la situación de alguien que está pasando una situación de tensión emocional por ver a un familiar enfermo y podemos entender el nerviosismo, la crispación. Eso nos pasaría a cualquiera, pero el paso a una agresión no está justificado. La mayoría de la sociedad es muy coherente, pero sigue quedando un reducto con pérdida de valores.

–Sus compañeros piden al SAS vigilancia 24 horas...

–En el 061 tenemos un protocolo, al igual que en el resto del sistema sanitario, por el que se avisa inmediatamente al responsable del servicio. También hay un psicólogo que está disponible para atender a la persona agredida; la Consejería de Salud ampara para ir a un juicio, y si se necesita la baja, se intenta facilitar. Pero lo más importante es que nos den herramientas de comunicación para poder gestionar un poco mejor las situaciones de forma interna y tener la posibilidad de contar con ese elemento de seguridad como en los centros sanitarios, con un guarda de seguridad o con control de accesos, aunque sea.

–Un mensaje para el paciente.

–Que si alguna vez nos llama, lo que debe decir primero es dónde está y qué ocurre. Una vez tenemos esos datos, pensamos qué respuesta debe darse. Puede ser desde un consejo a un joven con fiebre que requiere un antipirético a una situación crítica en la que haya que mandar el helicóptero o una UVI móvil, aunque a menudo los equipos asisten in situ y no hay traslado a un hospital. Eso es lo ideal.