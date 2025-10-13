Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de turistas, en la Huerta de San Vicente, en una imagen de archivo. Alfredo Aguilar

Los datos de turismo mejoran pero siguen lejos de valores prepandemia

Granada es la provincia andaluza que mantiene mayor brecha en los datos de viajeros con respecto a los de 2019

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:53

Comenta

Las cifras del sector hotelero de agosto en la provincia granadina ofrecieron una imagen algo mejor que la del mismo mes del año pasado, de ... acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El leve repunte, que se queda por debajo de los dos puntos porcentuales (+1,53%), no logra maquillar el estancamiento que reflejan los números del conjunto de 2025 ni la importante brecha que sigue abierta con respecto a los datos anteriores a la irrupción de la pandemia de covid-19.

