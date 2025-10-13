Los datos de turismo mejoran pero siguen lejos de valores prepandemia

Las cifras del sector hotelero de agosto en la provincia granadina ofrecieron una imagen algo mejor que la del mismo mes del año pasado, de ... acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El leve repunte, que se queda por debajo de los dos puntos porcentuales (+1,53%), no logra maquillar el estancamiento que reflejan los números del conjunto de 2025 ni la importante brecha que sigue abierta con respecto a los datos anteriores a la irrupción de la pandemia de covid-19.

En concreto, a Granada llegaron en agosto 265.970 turistas a alojarse en establecimientos hoteleros, lo que supone una media de 8.580 diarios. Fueron 4.010 más que en el mismo período de 2024, lo que equivale a un incremento interanual del 1,53%. Es el segundo año consecutivo en el que este indicador ofrece valores positivos. El principal causante de la subida es la mayor popularidad del destino entre visitantes de origen nacional, que fueron un 5% más que doce meses antes, mientras que entre los extranjeros la variación se quedó en el 3,3%.

Más que la cifra de viajeros creció la de pernoctaciones, que lo hizo en un 5,44%, lo que indica que es más habitual que quienes vienen hagan estancias más largas para disfrutar durante más tiempo de la provincia. En este sentido destacó especialmente el turismo de origen español, cuyo volumen de pernoctaciones creció en un 8,9%, mientras que entre los foráneos la cosa se quedó estancada, con una diferencia inapreciable del 0,14%.

Estancamiento

El estancamiento es la tónica general en lo que respecta a las cifras del conjunto del año, atendiendo siempre al organismo estadístico nacional. En los primeros ocho meses del año, la cifra de turistas fue un 0,97% inferior a la del mismo lapso de tiempo de 2024. Granada es en sentido una de las tres provincias en las que este indicador no logró subir, junto a Málaga y Sevilla.

Escapó de la tendencia del conjunto de la provincia la capital granadina, donde el incremento en agosto sí fue significativamente superior a los del mismo mes del año pasado. En concreto, en este caso la subida fue del 11,7%, en lo que supone una buena noticia después del estancamiento registrado en 2024 y la leve caída, de cuatro puntos porcentuales, registrada en 2023, tras el efecto rebote pospandémico. Muy similar fue el aumento de las pernoctaciones en la ciudad (+10%).

Lejos de los valores de 2019

Pese a todo, lo cierto es que la brecha abierta con los valores anteriores a la llegada de la covid-19 indica que hay un nivel de actividad en el sector turístico al que no se ha logrado llegar desde entonces, y la tímida evolución de los datos no anima a pensar que vaya a producirse a corto plazo.

De hecho, los datos de la provincia granadina son los que están más lejos de acercarse a aquellos valores en el entorno andaluz. Al cierre de agosto, por ejemplo, el diferencial con respecto al mismo mes de 2019 era de 15,4 puntos porcentuales. Esto equivale a 48.454 viajeros menos en seis años. Este es el dato más alto de la comunidad autónoma, casi un punto por encima del registro de Córdoba (-14,6%), segunda. Junto a Sevilla (-1,2%), estas son las tres únicas provincias que no han conseguido todavía superar el número de viajeros anterior a la pandemia.

La tendencia es muy similar, aunque incluso más acusada, si el análisis se realiza con los datos del conjunto del año. En este caso, la brecha es del 13,7%, más del doble que la cordobesa (-6,6%), y esta y Granada se quedan como las únicas dos provincias con valores negativos.