Daenerys Targaryen y Jon Nieve celebran San Lucas en Granada

Los alumnos de Medicina celebran hoy San Lucas en el ya tradicional acto alternativo en el que no faltan los disfraces, y en esta ocasión la música. Los alumnos de cuarto curso, que ejercen como padrinos y madrinas de los novatos, se han disfrazado este año de personajes de la famosa serie 'Juego de Tronos'. Daenerys Targaryen y Jon Nieve han sido los personajes elegidos de forma mayoritaria, aunque también hay alumnos caracterizados como las famosas sagas que protagonizan la serie.

'El Lucas', en esta ocasión, es un emblemático personaje de la serie. El Rey de la Noche será el encargado de liderar la jornada festiva para los estudiantes de Medicina. Con la novedad, en esta ocasión, de que está encarnado por una chica. Será la primera vez que una mujer dé vida a 'El Lucas', al que todos ovacionan durante el día.

A las 11.00 horas de la mañana ya estaban congregándose unas doscientas personas en las escaleras de la antigua facultad de Medicina, en la avenida de Madrid. Los de cuarto curso, disfrazados. El resto, con pijamas y batas de las habituales entre los sanitarios. Todos ellos llevan pintado en la cara o en lugar visible el curso al que pertenecen.

Los organizadores de la fiesta han sido, como viene siendo tradicional, los alumnos de cuarto curso, que ponen cada uno de su bolsillo 60 euros para afrontar el pago de los disfraces y otros materiales relacionados con la jornada. En esta ocasión, han comprado pintura que no mancha y que no irrita la piel para 'barnizar' a los novatos. Insisten los estudiantes en que no se trata de hacerles novatadas a los de primer año, sino de disfrutar de una jornada de convivencia, que sirve para que se conozcan la mayoría de los estudiantes de la facultad y así integrar a los recién llegados.

Como todos los años, la Policía Local ha establecido un dispositivo especial de seguimiento para vigilar que todo discurra sin incidentes. Tras congregarse en la antigua facultad de Medicina, se desplazarán a la plaza de la Universidad, junto a la facultad de Derecho.