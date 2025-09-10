Un curso con más teletrabajo para los profesores y menos alumnos en las aulas

Arranca otro curso escolar en la provincia de Granada. Los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial vuelven a las aulas este ... miércoles, 10 de septiembre, inaugurando una temporada con nuevas instrucciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Entre ellas, más facilidades para que los docentes puedan teletrabajar algunas horas que no sean lectivas.

Se trata de una de las medidas contempladas en la Instrucción de 5 de septiembre de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos que pretende cumplir el acuerdo que el pasado 16 de julio se firmó con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT. Además de en otras cuestiones, las partes han concidido en beneficiar el teletrabajo.

«De esta manera, las tutorías con las familias serán virtuales por norma general, a no ser que soliciten expresamente un encuentro presencial«

«De esta manera, las tutorías con las familias serán virtuales por norma general, a no ser que soliciten expresamente un encuentro presencial. Además, todo lo que no sea impartir clase, todas las reuniones que antes hacíamos dentro de los centros, lo que la sociedad no ve, ahora se podrá hacer de manera telemática», explica el director del CEIP Fuentenueva y presidente de Asadipre, Luis Pinto. Lo «ideal», según él, sería «dotar a cada docente de un dispositivo».

En cualquier caso, considera esta instrucción «básica»e «interesante». También la bajada de horario de los profesores, que llevan años reclamándolo. «Estamos de acuerdo. El problema es que faltan recursos humanos para empezar a funcionar así», lamenta. La Consejería lo ha planteado de la siguiente manera: dentro de las 35 horas semanales que debe cumplir un maestro, lectivas son 23,5. El grueso de la jornada se dedicará a dar clase; refuerzo;a labores de dirección y coordinación, y a la biblioteca, mientras que una hora y media servirá para supervisar a los alumnos en el recreo.

¿Faltan docentes?

«Si hay recursos no hay problemas, pero en escuelas de Infantil no hay profesores suficientes para cuidar el recreto. Si hay siete maestras, van a tener que estar cuatro o cinco vigilando. Lo mismo en los rurales donde hay mucho movimiento de maestros», señala Luis Pinto. Aunque, según ha podido saber este periódico, en la capital, sin ir más lejos, algunos centros aún tienen plazas docentes sin cubrir. Una situación que puede deberse a las bajas, que «se gravan, pero el proceso es largo y no da tiempo, no permite tener previsión».

La delegación granadina de Educación indica que «serán bajas de profesores, excedencias o jubilaciones que se cubren en estos días» y asegura que «hay recursos suficientes para iniciar el curso». La Asociación Sindical Docente también se muestra «disconforme» con el nuevo paradigma. Su presidente, José Madero, nisiste en que «no habrá proefsorado suficiente». «Habría que rebajar el horario lectivo hasta las 22 horas y sumar las horas del cupo necesario en cada colegio. Además, no se han tenido en cuenta singularidades y en Secundaria no supone ninguna novedad», lamenta. En Infantil, al menos, sí bajarán las ratios.

El sistema educativo granadino contará con 48 profesionales más expertos en necesidades educativas especiales

En este contexto, 77.396 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial vuelven hoy a las aulas. Se unirán el próximo día 15 los de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, que son 106.533. Según la Junta de Andalucía, «se mantiene la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad», con casi 1.400 estudiantes menos que el curso anterior.

No obstante, la Consejería de Desarrollo Educativo asegura haber reforzaro la plantilla, que suma más de 15.200 docentes, y específicamente los expertos en necesidades educativas especiales, que alcanza los 1.621, lo que supone 48 profesionales más que el curso anterior. Así, queda inaugurado el nuevo curso.