Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vuelta al colegio en un año anterior. IDEAL

Un curso con más teletrabajo para los profesores y menos alumnos en las aulas

La temporada escolar arranca este miércoles con nuevas instrucciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:11

Arranca otro curso escolar en la provincia de Granada. Los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial vuelven a las aulas este ... miércoles, 10 de septiembre, inaugurando una temporada con nuevas instrucciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Entre ellas, más facilidades para que los docentes puedan teletrabajar algunas horas que no sean lectivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un curso con más teletrabajo para los profesores y menos alumnos en las aulas

Un curso con más teletrabajo para los profesores y menos alumnos en las aulas