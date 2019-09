El reloj del Ayuntamiento de Granada, imagen del cupón del 25 de septiembre Un total de cinco millones y medio de cupones reproducirán la imagen de este emblemático reloj que corona el edificio municipal, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las 'Ciudades en punto y hora' IDEAL Granada Miércoles, 18 septiembre 2019, 15:16

El reloj del Ayuntamiento de Granada va a ser el protagonista del sorteo de la ONCE del próximo miércoles 25 de septiembre; un primer plano de este emblemático reloj que estará presente en cinco millones y medio de cupones dentro de la serie monográfica que los sorteos de la ONCE dedican a las 'Ciudades en Punto y Hora'.

En la presentación del proyecto, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha iniciado sus palabras elogiando la labor de la ONCE, «una organización ejemplar con una enorme obra social de empleo, que crea oportunidades, rompe barreras y ofrece proyectos vitales a muchas personas».

En sus palabras «la ONCE es mucho más que un cupón, es la inmensa contribución social, cultural y laboral a muchas familias», y en este sentido ha subrayado que el Ayuntamiento comparte el compromiso de «hacer una Granada más humana, inclusiva y accesible».

Por último, el regidor granadino ha agradecido a la organización «que para este sorteo del cupón hayan escogido este elemento, seña de identidad, no sólo del Consistorio, sino de la ciudad, un elemento de gran valor para los granadinos que servirá para promocionar y proyectar la imagen de Granada».

Asimismo, el regidor ha destacado «la singularidad» del reloj, una obra situada bajo la escultura ecuestre 'El instante preciso', que se alza sobre el edificio consistorial desde diciembre 2002 y fue inaugurada con motivo del V Centenario de la constitución del Ayuntamiento.

Se trata de un reloj de maquinaria digital y números y manillas en dorado, que tiene como rasgo excepcional o distintivo el texto que reza en su orla 'Feliz quien ve sus horas en dorado presente', del poeta granadino Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal.

Por su parte, el director de la ONCE en nuestra ciudad, Alberto Morillas Morillas se ha declarado «encantado» de volver a llevar a Granada al cupón de la ONCE, «que es un escaparate de solidaridad único en el mundo y que proyecta la imagen de nuestra ciudad a toda España, en este caso, a través de un símbolo que forma parte de la vida de todos los granadinos, como es el reloj del Ayuntamiento en esta plaza del Carmen que compartimos entre la ONCE y la sede municipal».

Las ciudades tienen un sonido que destaca sobre todos los demás: el de sus relojes. Instalados en edificios públicos o privados, su música lleva años dando a la ciudadanía la hora exacta. Y la ONCE está emitiendo este año la serie de cupones 'Ciudades en punto y hora', para recordar la función que realizan estas máquinas de precisión, algunas con más de un siglo de funcionamiento.

A lo largo de los años, estos relojes han sido guía y punto de información para las personas ciegas que, gracias a sus campanadas, podían y pueden conocer la hora del día en la que se encuentran.

En una época en la que todo está en el móvil, los relojes de las ciudades siguen llenando el aire con sus sonidos; y son protagonistas, además, al ser referencia a la hora de citarse con otras personas, o reunir bajos sus esferas a miles de personas para dar la bienvenida a un nuevo año.

Esta nueva serie, correspondiente al Cupón de Diario (de lunes a jueves), reunirá un total de 50 relojes. Comenzó el pasado el 11 de marzo, y está prevista su finalización en las últimas fechas del año 2020. El de Granada es el cuarto andaluz que se asoma a esta serie, después del protagonizado por el reloj de la estación de Almería el pasado mes de marzo, el del ayuntamiento de Cádiz en julio y el de la Plaza de las Tendillas de Córdoba el pasado mes de agosto.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (), y establecimientos colaboradores autorizados.

