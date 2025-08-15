El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
La combinación ganadora se ha vendido en el centro comercial Nevada de Armilla con el número 12151 y la serie 025
Granada
Viernes, 15 de agosto 2025, 22:09
El Extra de Verano de la ONCE ha dejado su mayor fortuna en el Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), donde Manuel Alfonso Vera, vendedor desde 2003, vendió la serie agraciada con el mayor premio de este Sorteo Extraordinario, 15 millones de euros.
«Pensaba que no me jubilaría sin dar un premio, pero tampoco he pensado que fuera a dar algo tan grande», explica esta noche nada más saber, apenas sin creerselo, que había dado el primer premio del Extra «Ahora mismo estoy muy nervioso, con los pelos de punta, estoy pensando en la alegría que habré dado a la familia que le haya tocado», añade. «Me alegro un montón», afirma mientras digiere la noticia pensando en pasarse mañana por su punto de venta aunque no le toque trabajar. «Por ahí pasan muchos turistas de toda España, no sé a quién se lo habré dado», concluye nervioso.
Vera vendió además otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno por lo que ha repartido en total 15.360.000 euros.
¡El verano ha hablado! 🐚😱 El resultado del #CupónExtraDeVerano de la ONCE ya está aquí! 🙌— JuegosONCE (@JuegosONCE) August 15, 2025
El premio de 15.000.000 € es para la combinación del número 12151 y la serie 025. ¡Felicidades al afortunado!
Comprueba tu número en https://t.co/3g1xiAZwJ2 pic.twitter.com/Z6o6er2DzR
Este sorteo ha dejado otro premio de un millón de euros en la localidad gaditana de Rota, gracias a Jesús Ortega que vendió la serie premiada con esta cantidad y ha repartido otros 1.520.000 euros entre las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga por lo que ha repartido en total 17,9 millones de euros entre las cinco provincias andaluzas.
El Extra de Verano de la ONCE, celebrado este 15 de agosto, sorteaba un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.
