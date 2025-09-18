Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía

El Ayuntamiento inició en marzo pasado los trámites para el cambio de uso con el fin de desbloquear un inmueble que lleva más de una década cerrado

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:39

La comisión provincial de Cultura de la Junta de Andalucía ha informado negativamente el estudio de ordenación presentado por el Ayuntamiento de Granada para el ... cambio de uso de la antigua sede autonómica en la Gran Vía. El dictamen impide por ahora la conversión del inmueble, que lleva más de una década cerrado, en un establecimiento hotelero, tal y como es la pretensión de sus titulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  4. 4 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  5. 5

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  6. 6 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  7. 7 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  8. 8

    Un coche municipal será el transporte escolar para las niñas de la Alpujarra
  9. 9 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  10. 10 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía

Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía