Culminan el último edificio de Santa Adela con 122 viviendas que serán entregadas en diciembre El importe subvencionable de la actuación asciende a 13.292.398,99 euros, cofinanciados por el Ayuntamiento de Granada, el Estado y la Junta de Andalucía

Ideal Sábado, 25 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Granada ha culminado las obras del nuevo edificio SA-7.2, en el barrio de Santa Adela, un proyecto que permitirá la entrega de 122 nuevas viviendas protegidas a mediados del próximo mes de diciembre, consolidando uno de los hitos más relevantes en la regeneración urbana y social de la ciudad.

El edificio se encuentra totalmente finalizado y en fase de pruebas y ensayos previos a su recepción oficial por parte del Ayuntamiento, prevista para inicios de noviembre. En estos días se están ultimando los remates finales, la limpieza de la parcela y la certificación de obra, así como la tramitación de la autorización de ocupación y la calificación definitiva de las viviendas protegidas. Una vez completado este proceso técnico y administrativo, se procederá a la entrega de las llaves a mediados de diciembre de 2025, tal y como recoge el cronograma oficial de la actuación.

El inmueble, ubicado en el corazón del barrio de Santa Adela, cuenta con 122 viviendas —59 en régimen especial adjudicadas a antiguos residentes y 63 (25 en régimen general y 38 en régimen especial) que salieron a la venta—, además de 7 locales comerciales, 71 plazas de aparcamiento y 79 trasteros. Todas las viviendas libres han sido ya vendidas, con precios que oscilan entre 90.000 y 120.000 euros, y se encuentran pendientes únicamente de completar el trámite administrativo de adjudicación definitiva, lo que pone de manifiesto el gran interés que ha despertado esta promoción entre los compradores.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que «Santa Adela simboliza la Granada que queremos: una ciudad que cuida a sus vecinos, que recupera sus barrios y que avanza hacia una vivienda digna y de calidad para todos». Carazo ha subrayado que «la obra del edificio SA-7.2 está ya completamente finalizada y, en apenas unas semanas, las familias podrán entrar en sus nuevos hogares, cumpliendo un compromiso histórico con los vecinos de la zona».

La entrega permitirá el inicio del proceso de mudanzas de los vecinos afectados con derecho a vivienda nueva que aún residen en los edificios antiguos. Una vez finalizados los traslados, instaladas las cocinas y gestionadas las altas y bajas de los suministros básicos, el Ayuntamiento estará en disposición de iniciar las obras de demolición de las 94 viviendas existentes en la zona contigua al nuevo edificio SA-7.2, que ya serán de titularidad municipal tras su expropiación. Esta actuación, prevista para finales de enero de 2026, permitirá liberar el espacio necesario para la creación de una nueva plaza pública con parque infantil y zonas de convivencia, así como para la reurbanización del entorno, que incluye 2.500 metros cuadrados de viales y dos nuevos espacios libres con una superficie total de 4.315 metros cuadrados.

El importe subvencionable total de la actuación asciende a 13.292.398,99 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Granada aporta el 48,83% (casi 6,5 millones de euros), el Estado un 32,82% y la Junta de Andalucía un 18,36%. El presupuesto se distribuye de la siguiente forma: 11,3 millones de euros destinados a edificación y demolición, 0,9 millones a reurbanización, 0,58 millones a equipo técnico y 0,45 millones a realojos temporales. Además, el Ayuntamiento asume íntegramente los costes no subvencionables —expropiaciones, tasas, impuestos y el incremento en la contratación de las obras de edificación, demolición y reurbanización—, que suponen aproximadamente un millón de euros adicionales.

«Con Santa Adela demostramos que Granada cumple con sus vecinos y con su compromiso de regenerar los barrios que más lo necesitan», ha concluido la alcaldesa: «Este nuevo edificio es mucho más que una promoción de viviendas: es el símbolo de un barrio que renace y de una ciudad que avanza unida hacia un futuro mejor».