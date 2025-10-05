Cúllar Vega se vuelca con Ana y recuerda los dos casos que conmovieron al pueblo

El alcalde de Cúllar Vega recuerda a la perfección aquella mañana del pasado mes de mayo. El pueblo estaba de romería cuando llegó el aviso ... de que un hombre se había arrojado por el balcón de una casa. Al llegar, encontraron la desoladora escena. «Pude hablar con Ana y trasladarle los ánimos del municipio. Estábamos en shock, porque el pueblo había sufrido dos mazazos muy gordos con la violencia de género», detalla Jorge Sánchez, el regidor.

Se refiere al caso más mediático del pasado siglo, el de Ana Orantes, la mujer que contó en televisión su calvario como mujer maltratada y fue quemada viva por su exmarido a los 13 días. Ocurrió en 1997 y convirtió el maltrato en un asunto de Estado. Unos años después, en 2004, otro asesinato machista sacudió al municipio. Encarnación Rubio fue atropellada mortalmente cuando trabajaba como barrendera en una calle de Cúllar Vega por su marido, al que había denunciado por malos tratos.

En cuanto al caso que nos ocupa, el que tuvo lugar en mayo de este año, Jorge Sánchez cuenta que la vecina llevaba poco tiempo viviendo en el pueblo, pero eso no impidió que se volcaran con ella. «Le ofrecimos todos los recursos que tenemos, estamos muy sensibilizados con el tema. El Centro de Información a la Mujer la ha estado atendiendo y hemos querido apoyar a la familia para que siga viviendo aquí, si era lo que deseaban. Tenemos la suerte de seguir siendo ese tipo de pueblo en el que todos se conocen», explica.