Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana de espaldas. Pepe Marín
Mujer apuñalada en mayo por su marido

Cúllar Vega se vuelca con Ana y recuerda los dos casos que conmovieron al pueblo

«Estábamos en shock, porque el pueblo había sufrido dos mazazos muy gordos con la violencia de género», admite el alcalde

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025

Comenta

El alcalde de Cúllar Vega recuerda a la perfección aquella mañana del pasado mes de mayo. El pueblo estaba de romería cuando llegó el aviso ... de que un hombre se había arrojado por el balcón de una casa. Al llegar, encontraron la desoladora escena. «Pude hablar con Ana y trasladarle los ánimos del municipio. Estábamos en shock, porque el pueblo había sufrido dos mazazos muy gordos con la violencia de género», detalla Jorge Sánchez, el regidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cúllar Vega se vuelca con Ana y recuerda los dos casos que conmovieron al pueblo

Cúllar Vega se vuelca con Ana y recuerda los dos casos que conmovieron al pueblo