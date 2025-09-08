La Cueva de los Parrones, el mejor legado de una familia que ha hecho historia en el flamenco

El pasado mes de febrero la Cueva de los Parrones, en pleno corazón del Sacromonte, inició una nueva etapa de la mano de Pepe 'El ... Parrón'. Para más señas, hijo y hermano de los cantaores Jaime y Marina Heredia, y tío orgulloso del novillero Jaime de Pedro y del pequeño Diego, este último llamado a convertirse también a sus 11 años en otra figura del flamenco. Tiene una «luz especial y descaro para cantar', dice de él Pepe y así lo demuestran sus primeros pinitos. Nada sorprendente, porque esta gran familia de artistas no para de alumbrar voces con una personalidad y un quejío insuperables. De hecho, la tía de Jaime 'El Parrón', Lola 'La Faraona', fue de las primeras en tener una zambra de flamenco en el Sacromonte, y su abuelo ya entonaba cantes antiguos en la fragua, que transmitió a su nieto en forma de soleá, martinete, seguiriya y toná.

Pepe sueña con convertir su tablao frente a la Alhambra en ese lugar de encuentro al que siempre se quiere volver. Una cueva entrañable que invita a la amistad y la cercanía desde su preciosa terraza. A veces, mientras se rasgan las cuerdas de una guitarra. Huele a puchero durante el día (no puede faltar nunca), papas a lo pobre o lomo con ajos, pero cuando cae la noche el duende y el sentimiento se apoderan de cada rincón. Es entonces cuando comienzan sus espectáculos diarios de las 20:00 y 21:30 horas. Llegado el mes de septiembre, sin tregua para el descanso de lunes a domingo porque «están a tope». Testigos de ello son los mantones, las rejas, las sillas de enea, las mesitas bajas, los cacharros de cobre y los cuadros y fotografías que cuelgan de sus paredes encaladas. En ellas se rinde culto a todos los grandes del flamenco, como Camarón, aunque el lugar más destacado de la cueva es para el patriarca de la familia, Jaime 'El Parrón'.

Pureza del arte

Desde que abrió sus puertas el trabajo se centra en apostar siempre por lo más puro del flamenco. Recuerda con especial cariño el cante de la familia en aquella apertura, pero también el encuentro con el Cristo de los Gitanos, tan especial para todos.

Pepe quiere «aprender y avanzar» en este negocio para ofrecer lo mejor en su cueva. Ante todo, expresar «naturalidad» y transmitir cultura porque la cueva no puede centrarse sólo en el reclamo turístico. De ser lo más fiel posible a la tradición y las raíces de este arte «para darle al Sacromonte todo lo que se merece»

Por ello, el tablao ha reunido en todos estos meses a artistas de renombre del cante, el baile y la guitarra, pero también a muchísimos amigos. Además de Jaime y Marina Heredia, cuya presencia es obligada, han desfilado por esta casa Arcángel, Antonio 'El Marsellés', 'El Yiyo', Miguel Poveda, 'Tomatito', Gema 'La Canela' (mujer de Pepe), Pasión Vega, Javier Ruibal, Manuel Liñán, Ané Carrasco y el actor Juan Fernández.

Con la primera edición de la Bienal de Flamenco en Granada, Pepe espera recibir también a otros muchos amigos cuando acaben los conciertos y la fiesta se prolongue hasta altas horas de la madrugada. Será entonces cuando la magia del duende y del arte se enciendan como un lucero en esta cueva del Sacromonte.