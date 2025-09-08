Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pepe 'El Parrón', ahora al frente de la cueva Pepe Marín
Cueva mítica en Granada

La Cueva de los Parrones, el mejor legado de una familia que ha hecho historia en el flamenco

Desde el pasado mes de febrero, Pepe Heredia está al frente de un tablao que quiere ser lugar de encuentro de reconocidos artistas y testigo de lo más puro de este arte

María Dolores Martínez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:32

El pasado mes de febrero la Cueva de los Parrones, en pleno corazón del Sacromonte, inició una nueva etapa de la mano de Pepe 'El ... Parrón'. Para más señas, hijo y hermano de los cantaores Jaime y Marina Heredia, y tío orgulloso del novillero Jaime de Pedro y del pequeño Diego, este último llamado a convertirse también a sus 11 años en otra figura del flamenco. Tiene una «luz especial y descaro para cantar', dice de él Pepe y así lo demuestran sus primeros pinitos. Nada sorprendente, porque esta gran familia de artistas no para de alumbrar voces con una personalidad y un quejío insuperables. De hecho, la tía de Jaime 'El Parrón', Lola 'La Faraona', fue de las primeras en tener una zambra de flamenco en el Sacromonte, y su abuelo ya entonaba cantes antiguos en la fragua, que transmitió a su nieto en forma de soleá, martinete, seguiriya y toná.

